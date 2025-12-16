El Presupuesto Participativo 2025 consolidó la participación ciudadana con más de 400 proyectos aprobados

El Gobierno de Gualeguaychú realizó un balance positivo del Presupuesto Participativo 2025, una política pública de democracia directa que permitió a la comunidad decidir el destino de una parte del presupuesto local. En esta edición, se aprobaron 420 proyectos en total, incluyendo las propuestas correspondientes al Presupuesto Participativo Joven, lo que refleja el compromiso sostenido de la ciudadanía con esta herramienta de participación.

El proceso se inició con el lanzamiento oficial del programa el pasado 30 de junio en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación, donde se presentó un fondo total de 650 millones de pesos destinado a obras, bienes de uso y servicios comunitarios para instituciones y organizaciones sociales de la ciudad. La iniciativa volvió a consolidarse como un espacio de construcción colectiva, fortaleciendo el tejido social y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida en los barrios.

Durante esta edición, el Concejo Deliberante introdujo modificaciones a la ordenanza que regula el programa, con el objetivo de simplificar los procedimientos y garantizar una mayor equidad en la asignación de recursos. Entre los principales cambios se destacó la eliminación de la división del presupuesto por zonas, manteniéndose únicamente el Presupuesto Participativo Joven como categoría diferenciada, lo que permitió agilizar la adjudicación y posterior ejecución de los proyectos.

Del total de iniciativas aprobadas, 284 corresponden a proyectos vinculados a la incorporación de cámaras de seguridad, propuestas que fueron seleccionadas por la comunidad y que contarán con un proceso de implementación específico. Estas acciones serán ejecutadas en una etapa posterior, debido a que requieren procedimientos técnicos y administrativos particulares.

En cuanto a la ejecución de los proyectos, el Gobierno de Gualeguaychú informó que hasta la fecha ya se concretó la entrega de materiales correspondientes a las zonas 1 a 6, alcanzando a instituciones educativas, organizaciones sociales, comisiones vecinales, espacios culturales y deportivos, merenderos y grupos comunitarios. Los elementos entregados incluyen equipamiento informático, electrodomésticos, mobiliario, juegos de plaza, equipamiento deportivo, herramientas, insumos para cocina, dispositivos de iluminación y mejoras para espacios comunitarios, permitiendo avanzar de manera concreta en la puesta en marcha de las iniciativas aprobadas por los vecinos.

En el marco del Presupuesto Participativo 2025, el encuentro destinado a la entrega de materiales a los proyectos de las zonas 7, 8 y 9, junto con los correspondientes al Presupuesto Participativo Joven, previsto originalmente para el lunes a las 18 horas, en el predio del ex Frigorífico, fue suspendido por razones climáticas, con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes.

La actividad fue reprogramada para este miércoles 17 de diciembre a las 18 horas, en el mismo lugar. La jornada es organizada por el Área de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Humano y tiene como finalidad continuar avanzando en la concreción de los proyectos seleccionados durante el proceso participativo.