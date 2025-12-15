 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DESARROLLO HUMANO

Se reprograma entrega de materiales del Presupuesto Participativo por cuestiones climáticas

El encuentro previsto para este lunes, a las 18h, en el predio del exFrigorífico, fue suspendido por razones climáticas. La nueva fecha será este miércoles 17 a las 18h

15 Dic, 2025, 14:10 PM

El Gobierno de Gualeguaychú informó la suspensión de la actividad prevista para hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, destinada a la entrega de materiales del Presupuesto Participativo a beneficiarios de las zonas 7, 8 y 9, y del Presupuesto Participativo Joven.

 

La decisión se tomó por razones climáticas, con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes y garantizar el correcto desarrollo del encuentro. La actividad iba a realizarse a las 18h en el predio del Ex Frigorífico.

 

El encuentro era organizado por el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Humano, y tenía como finalidad avanzar en la entrega de materiales correspondientes a los proyectos seleccionados durante el proceso participativo 2025.

 

Desde el Municipio se informó que la fecha de reprogramación será para este miércoles 17 de diciembre a las 18h.

Temas

DESARROLLO HUMANO ENCUENTRO EX FRIGORÍFICO SUSPENDIDO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso