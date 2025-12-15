Se reprograma entrega de materiales del Presupuesto Participativo por cuestiones climáticas

El Gobierno de Gualeguaychú informó la suspensión de la actividad prevista para hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, destinada a la entrega de materiales del Presupuesto Participativo a beneficiarios de las zonas 7, 8 y 9, y del Presupuesto Participativo Joven.

La decisión se tomó por razones climáticas, con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes y garantizar el correcto desarrollo del encuentro. La actividad iba a realizarse a las 18h en el predio del Ex Frigorífico.

El encuentro era organizado por el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Humano, y tenía como finalidad avanzar en la entrega de materiales correspondientes a los proyectos seleccionados durante el proceso participativo 2025.

Desde el Municipio se informó que la fecha de reprogramación será para este miércoles 17 de diciembre a las 18h.