Misión Dengue llega al barrio San Isidro

La iniciativa "Patio Limpio: Misión Dengue", impulsada por el Gobierno de Gualeguaychú, continúa su recorrido por los barrios de la ciudad en el marco del ciclo 2025-2026. Con el objetivo de reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika y chikungunya, la campaña promueve hábitos preventivos entre la comunidad.

La semana entrante, "Patio Limpio: Misión Dengue", iniciativa llevada adelante por la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria se desplaza al barrio San Isidro, cubriendo el cuadrante delimitado por las calles Puerto Argentino (al este), Alsina (al oeste), Los Tambúes (al norte) y Rivero (al sur). El martes 16 de diciembre, promotores de Salud y Veterinaria realizarán visitas domiciliarias para asesorar a las familias, entregar folletería informativa y aplicar medidas preventivas. El jueves 18 de diciembre, el camión de Higiene Urbana pasará por las veredas para recolectar objetos en desuso como neumáticos, botellas y latas, facilitando una limpieza profunda.

En etapas recientes, la campaña ha dejado resultados concretos en barrios como La Milagrosa, Pueblo Nuevo, Munilla, Villa María, Franco y La Cuchilla. Estas intervenciones han permitido retirar toneladas de residuos voluminosos y distribuir materiales educativos, fortaleciendo la vigilancia sanitaria en zonas vulnerables.

Vale recordar que, la Dirección de Inspección General lleva adelante intimaciones a propietarios de terrenos en malas condiciones sanitarias, y la Dirección de Espacios Verdes desarrolla tareas de desmalezamiento en espacios públicos.

