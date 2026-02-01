Claro triunfo de Juventud: 3 a 1 en la primera final contra Ben Hur

Juventud Unidad derrotó por 3 a 1 a Ben Hur de Rafaela, en la primera final del Regional de Fútbol.

Los goles de Juventud Unida fueron convertidos por Marcelo Olivera a los 18, Leandro Larrea a los 22 del primer tiempo y Maximiliano Solari a los 2 minutos, en el inicio del segundo tiempo. Descontó Elías Medeiro cuando promediaba la parte complementaria.

Juventud Unida se llevó un claro triunfo que pudo ser mayor por la superioridad futbolística y numérica, ya que luego del segundo gol en el primer tiempo fue expulsado el goleador de Ben Hur, Juan Bono.

Una muy buena cantidad de público asistió al encuentro en el estadio de Juventud, cuyos simpatizantes se ilusionaron con una victoria aún mayor.

De cualquier manera, más allá de que existió la posibilidad real de un resultado más amplio, Juventud llegará con buenas expectativas para la revancha del próximo domingo en Rafaela.

Juventud Unida dio un paso importante rumbo al objetivo del ascenso al imponerse por 3 a 1 ante Ben Hur de Rafaela en el partido de ida de la final de la Región Litoral Sur. En una noche de alto nivel futbolístico, el conjunto celeste fue contundente, golpeó en los momentos justos y logró una diferencia valiosa, aunque todavía no decisiva, de cara a los 90 minutos que restan por jugarse en Rafaela.

El inicio no fue sencillo para el local. La primera llegada fue de la visita, cuando Kevin Velázquez probó desde afuera y la pelota se fue al tiro de esquina tras el desvío de Santi Benítez. Sin embargo, con el correr de los minutos Juventud comenzó a ordenar su juego y a clarificar el panorama.

A los 18 minutos llegó la apertura del marcador: centro de Santiago Benítez desde la izquierda y, por el segundo palo, apareció Marcelo Olivera para meter un frentazo letal que cambió la trayectoria y dejó sin chances al arquero Matías Astrada. Cinco minutos más tarde, otra vez por la banda izquierda, el capitán Federico López ganó terreno, metió el centro al área y Leandro Larrea se anticipó a la salida del arquero para estampar el 2 a 0.

Leandro Larrea fue la gran figura del decano. Foto: Mauricio Ríos

Ben Hur sintió el golpe y la noche se le complicó aún más a los 25 minutos, cuando Juan Bono le aplicó un golpe de puños a Jerónimo Ávalos. El árbitro Leandro Domínguez, de correcto arbitraje, no dudó y mostró la tarjeta roja directa al delantero visitante. Con un hombre de más, Juventud bajó un cambio, hizo circular la pelota y controló el juego hasta el descanso.

En el arranque del complemento, el equipo de Gualeguaychú volvió a ser contundente. Centro preciso desde la derecha de Matías Labaroni y Maximiliano Solari, de cabeza, venció la estirada de Astrada para marcar el 3 a 0. Con la desventaja, Ben Hur movió el banco y los cambios le dieron resultado: tras una pelota parada, Elías Medeiro aprovechó una desatención defensiva y descontó para el 3 a 1 definitivo.

Maxi Solari anotó el tercer gol albiceleste. Foto: Gustavo Broggi

Fue un gran partido de Juventud Unida, que en apenas siete minutos del primer tiempo encaminó la historia y supo administrar la ventaja. Quedan 90 minutos en Rafaela, donde el Celeste defenderá una diferencia importante, aunque sabe que la serie todavía está abierta y nada está definido.

Quien pase la final de la Región Litoral Sur, deberá enfrentar al ganador de la Región Litoral Norte, en un único partido el 15 de febrero. En el primer partido jugado en Posadas, Defensores de Puerto Vilelas le ganó cómo visitante a Guaraní Antonio Franco por 1 a 0 con gol de Lautaro Ramírez Ramotti

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Leandro Domínguez

Asistentes: Lautaro Tuninetti y Mario Oyola

Cuarto árbitro: Fabrizio Lipari

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

SPORTIVO BEN HUR

Matías Astrada

Facundo Jofre, Ángel López Alba, Elías Medeiro

Franco Villalba, Lautaro Fleita, Leandro Sola, Ramiro Contrera

Sebastián Jiménez

Juan Ignacio Bono, Kevin Velázquez.

DT: Carlos Trullet.

Goles: Pt: 18’ Marcelo Olivera (JU), 23’ Leandro Larrea (JU); St: 2’ Maximiliano Solari (JU), 24’ Elías Medeiro (JU)

Cambios: St: Inicio: Nicolás Trejo por Labaroni (JU), inicio: José Alberto por Fleita (BH), 5’ Enzo Fernández por Jiménez (BH), 5’ Diego López por Contrera (BH), 5’ Matías Aguirre por Velázquez (BH), 25’ Agustín Benedetti por Solari (JU), 25’ Iván Esquivel por Olano (JU),

Expulsados: Pt: 25’ Juan Bono (BH)

Suplentes: Juventud Unida: Giovani Benedetti y Laureano Doello.

Ben Hur: Mauricio Ricarte y Hernán González.