Se hundió una embarcación cerca del puente: se activó el protocolo ambiental

El hecho se registró cerca de las 15 horas, momento en que personal de la Guardia Ambiental fue convocado para intervenir en el lugar. Como medida preventiva, se dispuso la colocación de una barrera de contención ante la eventual pérdida de combustible, dado que se constató la presencia de hidrocarburos en el agua, aunque sin detectarse un derrame de gran magnitud.

En paralelo, se labraron las actas correspondientes y se realizaron tomas de muestras para verificar la posible afectación ambiental en el sector, en el marco de las tareas de control y monitoreo que lleva adelante el área.

Desde el Gobierno municipal destacaron la rápida articulación interinstitucional y la importancia de actuar con previsión ante situaciones que pueden comprometer el ambiente y los cuerpos de agua, considerados bienes comunes estratégicos para la ciudad.

Por su parte, la Prefectura Naval Argentina instruye el sumario administrativo correspondiente, con intervención del Juzgado Federal competente. Las actuaciones vinculadas a la remoción de la embarcación, así como las eventuales consecuencias penales y civiles, se encuentran bajo la órbita del juzgado interviniente.

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú asistió a la Prefectura Naval Argentina – Delegación Gualeguaychú, a raíz del hundimiento de la embarcación tipo yate ocurrido en la bajada del puente.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, afirmó que "cada intervención de este tipo nos recuerda que el cuidado del ambiente y del agua no es opcional. Es una responsabilidad colectiva que el Estado municipal asume con decisión, porque proteger nuestros recursos naturales es proteger la salud y el futuro de la sociedad”.