Pasó el alerta: llegan vientos y fuerte baja de temperaturas en Gualeguaychú

En la mañana de este jueves cesó el alerta meteorológico para Gualeguaychú y la zona.

Se registraron algunas tormentas eléctricas, aunque la lluvia en la ciudad de Gualeguaychú rondó los 12 milímetros, con mayores volúmenes nuevamente en la zona sur.

Lluvia caída

Aldea san Antonio. 30 mm

Ceibas 33 mm

Médanos 40 mm,

65 mm en Basavilbaso

Lo que viene

En cuanto al pronóstico meteorológico, se anuncian vientos y baja de temperatura desde la noche de este jueves.

Para viernes, se anuncian temperaturas que oscilarán entre 7 y 15 grados, pero el sábado y el domingo las mínimas llegarían a los 3 grados, con un fin de semana frío, en una tendencia que se prolongará en la próxima semana.