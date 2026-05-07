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Guale EL TIEMPO

Pasó el alerta: llegan vientos y fuerte baja de temperaturas en Gualeguaychú

La lluvia no llegó a los niveles que se anunciaban. Se anticipan vientos y una caída en las temperaturas, con un finde frío.

7 May, 2026, 11:00 AM

En la mañana de este jueves cesó el alerta meteorológico para Gualeguaychú y la zona.

 

Se registraron algunas tormentas eléctricas, aunque la lluvia en la ciudad de Gualeguaychú rondó los 12 milímetros, con mayores volúmenes nuevamente en la zona sur.

 

Lluvia caída

 

Aldea san Antonio. 30 mm

 

Ceibas 33 mm

 

Médanos 40 mm,

 

65 mm en Basavilbaso

 

Lo que viene

 

En cuanto al pronóstico meteorológico, se anuncian vientos y baja de temperatura desde la noche de este jueves.

 

Para viernes, se anuncian temperaturas que oscilarán entre 7 y 15 grados, pero el sábado y el domingo las mínimas llegarían a los 3 grados, con un fin de semana frío, en una tendencia que se prolongará en la próxima semana.

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