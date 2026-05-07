Confirmaron un incremento del 38% para la Tarjeta Alimentar a partir de mayo

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, prestación destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para sectores vulnerables. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano.

La actualización comenzará a aplicarse desde mayo y alcanzará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad y Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos o más. El beneficio se acredita de manera automática junto a las prestaciones sociales correspondientes.

Según indicó el Gobierno, la suba busca fortalecer el poder de compra de las familias alcanzadas por el programa. La normativa fue firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cómo quedan los nuevos montos

Con el incremento oficializado, los valores mensuales de la Tarjeta Alimentar variarán según la composición de cada grupo familiar. Para familias con un hijo de hasta 17 años, embarazadas desde el tercer mes o quienes tengan un hijo con discapacidad, el monto pasará a ser de $72.250.

En el caso de familias con dos hijos que cumplan los criterios establecidos, o embarazadas con un hijo a cargo, el beneficio será de $113.299. Por otra parte, las familias con tres hijos o más recibirán $149.425 mensuales.

Hasta abril, los valores de la prestación se ubicaban entre $52.250 y $108.062. Con esta actualización, el Gobierno aplicó el primer aumento de 2026 para este programa alimentario.

Qué argumentó el Gobierno

En la resolución publicada este jueves, el Ejecutivo sostuvo que la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo fueron herramientas importantes en la evolución reciente de los indicadores sociales. El documento también cita datos oficiales del INDEC vinculados a la reducción de pobreza e indigencia.

De acuerdo a esas cifras, la pobreza pasó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en igual período de 2025. En tanto, la indigencia descendió al 6,3% hacia fines del año pasado.