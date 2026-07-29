La obra de Primera Junta y San Juan finalizaría este jueves

Cuadrillas de Obras Sanitarias realizan trabajos de infraestructura para dar respuesta a los vecinos y poner fin a un histórico problema de malos olores en la zona.

El Gobierno de Gualeguaychú trabaja en el reemplazo integral de 20 metros de cañería troncal cloacal en la esquina de Primera Junta y San Juan, un punto que durante años acumuló quejas vecinales por olores nauseabundos originados en pérdidas derivadas al sistema pluvial.

Esa obra permitirá sanear un inconveniente sanitario que afecta a los vecinos desde hace años, con la previsión de completar la totalidad de las tareas este jueves.

El malestar se originó por una rotura del distribuidor cloacal que provocaba filtraciones hacia el conducto pluvial emplazado en calle Primera Junta, con la consecuente emanación de olores fétidos en los alrededores.

Tras subsanar esas pérdidas, personal técnico constató que el conducto principal que conectaba la cámara de captación con calle San Juan hacia el este presentaba un colapso estructural, lo que derivó en la decisión de sustituirlo por completo.

La cañería, de hormigón armado y 400 milímetros de diámetro, llevaba al menos 80 años de servicio y había sido perforada por raíces de árboles próximos tras superar ampliamente su vida útil, motivo por el cual se decidió que sea sustituida por un conducto de PVC de 250 milímetros.

En las tareas interviene personal de la Dirección de Obras Sanitarias junto con una retroexcavadora, que demolió la calzada, ejecutó las excavaciones requeridas y retiró el material deteriorado para dejar el terreno en condiciones de recibir la nueva cañería.

La etapa final está prevista para la jornada del jueves, cuando las cuadrillas municipales unirán el tramo nuevo de PVC a la cámara de captación para dar por concluida la obra.

El tránsito vehicular permaneció cortado durante la jornada del miércoles mientras se ejecutaban los trabajos y fue rehabilitado al final de las tareas, y esta misma modalidad se repetirá este jueves cuando concluyan los trabajos de la jornada.

Este tipo de intervenciones, aunque poco visibles para buena parte de la comunidad, resultan determinantes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal y evitar el deterioro progresivo de la infraestructura urbana subterránea.

Prensa municipal

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