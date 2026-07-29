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Guale ALERTA VIGENTE

Activan alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas

El Departamento Gualeguaychú está entre las zonas que se verían afectadas por tormentas y lluvias que podrían alcanzar los 50mm y ser superados en forma puntual

29 Jul, 2026, 23:01 PM
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Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que este viernes por la tarde-noche, los Departamentos de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón podrían ser afectadas por tormentas y lluvias intensas.

 

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

 

Dadas las condiciones de crecida del río Uruguay, se emiten alertas tempranas para tomar los recaudos necesarios

 

Fuentes: SMN-UCE

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