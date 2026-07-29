Activan alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas

29 Jul, 2026, 23:01 PM
Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que este viernes por la tarde-noche, los Departamentos de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón podrían ser afectadas por tormentas y lluvias intensas.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
Dadas las condiciones de crecida del río Uruguay, se emiten alertas tempranas para tomar los recaudos necesarios
Fuentes: SMN-UCE
Temas
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.