Activan alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que este viernes por la tarde-noche, los Departamentos de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón podrían ser afectadas por tormentas y lluvias intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Dadas las condiciones de crecida del río Uruguay, se emiten alertas tempranas para tomar los recaudos necesarios

Fuentes: SMN-UCE

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