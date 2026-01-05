Organizan venta de pollos a beneficio del niño Emmanuel Peralta

“A los meses su cuerpo rechazó la médula, pasamos por un proceso muy duro. Estuvo muy mal, pero nunca perdimos la fe. Fue un guerrero y dio una batalla enorme”, dijo en Radio Máxima, Exequiel Peralta, papá de Emmanuel.

El pequeño ha tenido una gran evolución y está de alta ambulatoria en el hospital Garrahan, hasta el 23 de este mes.

Sobre su estado actual, el papá comentó que el niño está emocionalmente fuerte y feliz por la presencia de sus hermanas en Buenos Aires.

“Emmanuel está de alta ambulatoria, hay que cumplir cien días, y tiene que estar en los alrededores de Garrahan, a media hora. Es la regla que nos dieron por la salud de Emmanuel, en caso de que tenga una descompensación. En el trasplante de médula hay muchos efectos secundarios que se despiertan de un momento a otro y es necesario estar cerca”, explicó.

Cómo colaborar

La familia del menor, organizará en las próximas semanas una venta de pollos, con la que esperan recaudar dinero para acompañar la estadía del menor y de sus hermanitas en Buenos Aires.

Quienes puedan colaborar, el alias para donaciones es: emmaperalta.flor, a nombre de Florencia Isabel García. El teléfono de la familia es 3446 384471