El Parque Aéreo y el Renaper darán mayor dinámica al Mercado Munilla

Prestadores del Mercado, resaltaron la apertura de la oficina del RENAPER y aseguran que brindará una mayor dinámica por las mañanas. En tanto que el Parque Aéreo levantará la concurrencia los fines de semana y en el verano.

Fabiana agregó que “también cambió la dinámica por la presencia de dos ONG”, y dijo que logró mantenerse “remándola, es dificilísimo”.

“Todavía hay mucha gente que no conoce, a Gualeguaychú le cuesta venir para este lado”, comentó.

Por otra parte, destacó la apertura del Parque Aéreo el último fin de semana. “Los chicos superaron las expectativas, acá en el mercado se sintió mucho desde que arrancaron ellos, es una inversión totalmente local”.