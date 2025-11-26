Anfitriones en acción: la AHGG capacita a camareras y mozos en servicios profesionales

La capacitación es una herramienta clave para generar valor competitivo en el sector.

El curso territorial, denominado “Servicio Profesional de Camareras/os – Inicial/Intermedio”, se brindó en dos intensas jornadas los pasados lunes 24 y martes 25 de noviembre, en el Salón Círculo Italiano.

La Lic. Gabriela Renteria, capacitadora de FEHGRA, lideró el entrenamiento, cuyo objetivo primordial fue lograr que los participantes adquieran principios y procedimientos de la operación en el servicio de alimentos y bebidas.

El curso enfatizó la importancia de la actitud y la calidad en el servicio. Se practicaron conceptos sobre el servicio de mesa, el acarreo de elementos y el armado de mesas de evento, habilidades esenciales para sumar valor a las experiencias de los turistas.

La AHGG felicita a todos los participantes por su interés manifestado por aprender y crecer profesionalmente, un paso fundamental que contribuye directamente a la mejora de la calidad de servicios en la ciudad.

Así, se continúa apostando al crecimiento del servicio en calidad y al desarrollo económico de la ciudad.

La entidad agradece la predisposición y el préstamo del salón a Joaquín Auzqui y a todo el equipo del Círculo Italiano.

La apuesta es clara: En Gualeguaychú somos todos anfitriones.

Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG)

