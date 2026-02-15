Carnaval del País: la primera de tres fue una verdadera fiesta

El Corsódromo de Gualeguaychú fue una verdadera fiesta en la primera noche del feriado largo, con un desfile inolvidable que culminó en el After Billboard y el vibrante show de Los Totora. Domingo y el lunes, la magia continúa desde las 21.30 hs.

Las comparsas desfilaron con toda su creatividad y esplendor, cautivando al público con temáticas innovadoras, vestuarios impactantes y coreografías perfectamente sincronizadas. Marí Marí (Club Central Entrerriano) abrió el desfile con “Genios”, seguida por O’ Bahía (Club Pescadores) y su propuesta “El pescador, el genio y las mil y una noches”, luego fue el turno de Papelitos que presenta “Vivos” y cerró la noche Ara Yeví con “La resistencia”.

La fiesta se extendió con Los Totora que subieron al escenario e hicieron bailar a todos hasta la madrugada.

Este domingo 15 y el lunes 16 de febrero, las puertas se abren nuevamente comenzando los desfiles a las 21.30 hs. Las comparsas tienen el siguiente orden de salida:

-domingo 15 de febrero: O’Bahía → Papelitos → Ará Yeví → Marí Marí

-lunes 16 de febrero: Papelitos → Ará Yeví → Marí Marí → O’Bahía

Los precios de entradas actualizados son:

Para no residentes, la entrada general cuesta $40.000 durante todo el fin de semana XXL. Los residentes del departamento Gualeguaychú disfrutan de un descuento especial: por lo que la entrada general tiene un valor de $30.000 para el domingo y 20.000 el día lunes. Además, el lunes, podrán acceder a cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación comprando el espacio para cuatro personas.

La boletería del Corsódromo estará abierta para compras presenciales, tanto el domingo como el lunes, desde las 9 h hasta la finalización del espectáculo.

