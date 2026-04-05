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Guale Accidente

Niño de Aldea San Antonio está muy grave: lo pisó un tractor

El hecho ocurrió en la mañana de este domingo en un tambo.

5 Abr, 2026, 22:31 PM

Un niño de 8 años, oriundo de la zona rural de Urdinarrain, fue internado muy grave este domingo a la tarde en el hospital San Roque de Paraná, luego de haber sufrido importantes lesiones tras haber sido pisado por la rueda de un tractor.

 

El incidente ocurrió este domingo a la mañana en un tambo de la zona rural de Aldea San Antonio en jurisdicción de Urdinarrain, en Gualeguaychú.

 

El menor de 8 años resultó lesionado al caer de un tractor conducido por su padre. El pesado rodado en el incidente, piso con la rueda trasera, provocándole graves golpes y traumatismos, informó en sus redes sociales el periodista Javier Aragón.

 

El herido fue derivado consciente al Hospital Centenario, dónde se constató contusión pulmonar y politraumatismos en varias partes del cuerpo.

 

Por esta situación es que se dispuso su traslado al Hospital San Roque de Paraná, con estado reservado y riesgo de vida.

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