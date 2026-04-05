Un auto chocó contra un camión en Ruta 14

El hecho se registró alrededor de las 15:40, cuando por causas que se investigan un camión Mercedes Benz que transportaba cajones vacíos fue impactado desde atrás, lo que provocó que su conductor, un hombre de 68 años domiciliado en Colón, perdiera el control y terminara volcando sobre la banquina oeste.

En el mismo episodio también se vio involucrado un Toyota Corolla, en el que viajaba un hombre de 38 años junto a su pareja de 36 y su hija de 7 años, quienes regresaban desde Paraguay hacia Garín (Buenos Aires). Según relató el conductor, una maniobra de un tercer vehículo habría desencadenado la situación que terminó en la colisión con el camión y el posterior vuelco.

A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos de gravedad. Sin embargo, la menor fue trasladada junto a su madre al hospital local para su atención, donde se confirmó que presentaban lesiones leves.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Séptima, personal de la Dirección de Prevención Vial y Gendarmería Nacional, quienes asistieron en el operativo y ordenaron la circulación en la zona.