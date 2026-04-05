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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre con pedido de captura tras intentar escapar

Un hombre de 35 años fue detenido en la tarde del domingo luego de ser localizado por la Policía en la zona de Jilgueros y Rosario, sobre quien pesaba una orden de detención vigente en el marco de una causa por violencia de género y hurto.

5 Abr, 2026, 21:11 PM

El procedimiento se dio cuando efectivos de Comisaría Tercera, que realizaban recorridas preventivas, identificaron al individuo. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó huir hacia su domicilio, aunque finalmente desistió y salió de manera voluntaria.

 

Tras ser informado de la medida judicial en su contra, los uniformados procedieron a su detención en el lugar.

 

La Fiscalía interviniente fue notificada del procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes. El detenido fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado en la Alcaldía a disposición de la Justicia.

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POLICIALES DETENIDO DOMINGO POLICÍA

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