Creen que el incendio de las mil hectáreas comenzó como un “incendio controlado”

“Fue una tarea desgastante, algo muy agotador. Se habla de incendios controlados, pero a veces no todo se puede controlar. Hubo reigniciones raras para este tipo de lugares”, indicó Arce.

“Fueron mil hectáreas quemadas de forestación agreste, montes y plantaciones de maíz, además de árboles de eucaliptus. Es zona bastante baja, hay muchos pajonales”, precisó Arce. Son campos de varios propietarios.

Jorge Arce destacó el apoyo de Bomberos de Paranacito, Ceibas, Larroque y Pueblo Belgrano. “Se organizó un comando”, detalló.

Sobre el accionar de los bomberos, indicó que se trabajó teniendo en cuenta la orientación del viento y en zonas donde de mucho pajonal. Uno de los focos mas importantes fue en el Arroyo de Ñancay, “eran lugares inaccesibles donde progresó el incendio”, precisó Arce.

“Hay focos que no se pudieron controlar, recién hasta la tarde noche del sábado. Fueron ocho horas para tratar de apagar. Hubo reigniciones al otro día”, mencionó.

En este sentido, el subjefe señaló reigniciones intencionales que iniciaron al día siguiente.

“Somos todos voluntarios y que la gente no tenga conciencia de estas inclemencias hace que nuestra tarea se vuelva en vano. Las reigniciones son producto del trabajo del hombre. Lo de ayer por la mañana fue provocado por el mismo dueño, se le fue de las manos y se quemó el campo y una hectárea de su vecino”, expresó.

Arce indicó que aumentó el registro de incendios en la ciudad. Se estima que los hechos se incrementaron hasta en un 25 por ciento, en un periodo marcado por escasas precipitaciones.

“Sean más responsables y tomen conciencia, peligran las casas de los demás y generan perdidas que ni se tienen en cuenta. El daño que generan es material y en el medio ambiente”, pidió.

Gentileza Imagen: Bomberos de Ceibas