Juventud jugará la final el domingo en Santiago del Estero

Juventud Unida jugará el domingo la final para lograr el ascenso al torneo Federal A de la AFA en el estadio "José y Antonio Castiglione", de Mitre de Santiago del Estero, aunque inicialmente se había anunciado el estadio de Central Argentino de La Banda.

Juventud enfrentará en el partido final en ese estadio neutral a Club Atlético Defensores de Puerto Vilelas, Chaco.

El estadio "Doctores Castiglione", tiene una capacidad para 21 mil personas, y se ubica en la capital de Santiago. En auto, el viaje desde Gualeguaychú es de 11 horas.

Juventud viene de eliminar a Ben Hur de Rafaela por un global de 3-2, mientras que Defensores de Vilelas dejó en el camino a Guarany Antonio Franco de Posadas, Misiones, por un global de 2-1.