Encapuchado intentó agredir a la Policía cuando fue descubierto en actitud sospechosa

En la madrugada de este miércoles, alrededor de la 01:00 horas, personal de Comisaría Octava que se encontraba de recorrida preventiva observó a un joven encapuchado en actitud sospechosa frente a un domicilio, en inmediaciones de calles Furques y Palavecino.

Al intentar identificarlo, el joven reaccionó de manera agresiva e intentó agredir a uno de los funcionarios policiales con un elemento punzante, sin lograr su cometido. Inmediatamente se produjo un forcejeo, y el personal policial logró reducirlo.

Informado de lo sucedido, el Fiscal de turno dispuso la aprehensión del joven, de 19 años de edad, y el secuestro del elemento utilizado. El aprehendido quedó alojado en dependencia policial a disposición de la magistratura interviniente.

Conflicto entre vecinos

Alrededor de las 19:50 horas del martes, personal de Comisaría Tercera intervino en un procedimiento realizado en inmediaciones de calles Clavarino y Victoria, tras recibirse un llamado que alertaba sobre un conflicto entre vecinos.

Al arribar al lugar, una mujer manifestó que un joven se encontraba alterado, arrojando objetos e intentando agredir a menores de edad que se hallaban en el domicilio, situación que se habría originado luego de una discusión con su pareja.

Al intentar identificar al involucrado, este adoptó una actitud hostil y se negó a colaborar con el procedimiento policial. Posteriormente, al disponerse su demora por orden de la Fiscalía interviniente, opuso resistencia al accionar del personal, por lo que fue reducido y trasladado a Jefatura Departamental, quedando alojado en dependencia policial a disposición de la magistratura interviniente.