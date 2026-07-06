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Guale DESPIDOS

Trabajadores de UnionBat se manifiestan en la rotonda de acceso al Parque Industrial

Acompañados de sus familias, los 101 empleados de la empresa que mantenían un acampe frente a la misma, trasladaron su reclamo al acceso sur de Gualeguaychú.

6 Jul, 2026, 14:27 PM
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En el lugar también se encuentran representantes gremiales y otros trabajadores que acompañan el reclamo pacífico que se realiza en la previa de una reunión informal que se mantendría este martes, en la ciudad de Zárate, con representantes de la empresa.

 

La presencia de personas en el lugar indica precaución al momento de transitar por la zona, ya que la circulación no está cortada.

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Cabe recordar que la empresa UnionBat decidió unilateralmente no dejar ingresar a los trabajadores en cada uno de sus turnos, manifestando que cerrarían la fábrica en el Parque Industrial Gualeguaychú y desvinculando al personal convencionado, 101 en total, a través de mensajes o correos, según lo manifestado por el delegado gremial del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate, en la denuncia registrada en la Delegación de Trabajo de Gualeguaychú.

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