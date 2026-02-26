Corte de tránsito en avenida Artigas por la instalación de cables subterráneos de media tensión

Una empresa contratada por la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú ejecuta tareas en la intersección de Artigas y Luciana Ríos con el objetivo de vincular el transformador emplazado en esa esquina con la subestación más cercana.

La intervención contempla la colocación de dos conductos de 110 milímetros que alojarán líneas de media tensión.

La restricción vehicular se mantendrá durante el jueves, pero al cierre de la jornada el sector intervenido quedará cubierto con broza a fin de restablecer la circulación hasta la siguiente etapa.

Quienes se dirijan hacia la Ruta Nacional N°14 deberán desviar por Luciana Ríos, continuar por el bulevar Martínez y retomar luego por Artigas, en el Acceso Sur. En sentido contrario, los vehículos que ingresen al ejido urbano tendrán como alternativa Virgen de Itatí, Pedro Jurado y el empalme con Artigas antes del punto afectado.

En el transcurso de la excavación se produjo la rotura de un conducto de agua potable, por lo que personal de la Dirección de Obras Sanitarias debió intervenir para reparar el daño, cuyos costos serán afrontados por la firma responsable de la intervención.

El lunes próximo las tareas continuarán sobre Luciana Ríos, donde se repetirá la interrupción vehicular durante esa día para completar el tendido previsto.

Municipalidad de Gualeguaychú