Causa areneras: Viri citó a indagatoria a Bahillo, Ballay y García

El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, citó a tres altos funcionarios de la gestión del gobierno de Gustavo Bordet a declaración indagatoria por la causa de las areneras de Ibicuy.

Viri resolvió llamar “a prestar declaración indagatoria a los Sres. Juan José Bahillo (ministro de la Producción hasta 2023), Hugo Alberto Ballay (Economía) y María Daniela García (Ambiente), los días 20 de marzo, 10 y 17 de abril de 2026, a las 11:00 horas, respectivamente”.

En la misma causa están imputados funcionarios del actual gobierno entrerriano: Bernaudo M de la Producción, Iturriza secretario de minería, Hojman secretaria de ambiente, Osvaldo Fernández, Maneiro actual intendente de Ibicuy, Roldán el anterior, y la señora Maluendez dueña de la empresa Cristamine.

La denuncia apunta a “los incumplimientos administrativos en las habilitaciones de areneras y plantas de lavado de arena de sílice que se encuentran en el sur de Entre Ríos” y, que derivaron en dos amparos con sentencias firmes desde que fueron dictadas hasta febrero de este año.

“LUCIANO, Ricardo José C/ SR. GOBERNADOR GUSTAVO EDUARDO BORDET S/ ACCION DE AMPARO (ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE INCIDENCIA COLECTIVA)”, Expte. Nº 25654. Ingresado en la Cámara de la ciudad de Gualeguaychú Sala Laboral – Confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia) Y autos caratulados: FPA 003721/2022 - CADOPPI, CARLOS HUMBERTO c/PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/AMPARO AMBIENTAL. Tramitado en el Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo de Hernán Viri.

En mayo del 2022 se ordenó al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos que tenía que clausurar todas las areneras y plantas de lavado de arena que no tuvieran en orden su expedientes administrativos, llámese, presentar sus EsIA (estudios de impacto ambiental), aprobarse los mismos, realizar la Audiencia Pública, ordenada por la ley general de Ambiente arts. 19 al 21; Decreto nº4977/09 God, en su art. nº57, y luego, sólo luego, según lo determina el art. n4º, del Decretado nº3498/16, es La Secretaría de ambiente de la provincia la que puede otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental y, posterior a su regularización se las podía habilitar.

El abogado Ricardo Luciano indica que “un hecho que no se puede soslayar es que en audiencia previa al dictado de sentencia de autos NN Nº003721/2022 en el juzgado a cargo de S.S. nos encontrábamos presentes: S.S.; su secretario Civil Dr. Bancoff; la Sra. Fiscal Federal Dra. Minatta; su adjunto Dr. Riolfo; el Sr. Juan José Bahillo como Ministro de la Producción y presidente del CORUFA (según ley nº9172 GOB. E.R.); el Sr. Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos Dr. Rodríguez Signes; el Sr. Carlos Humberto Cadoppi Frigerio y el que suscribe, ergo, ni el Dr. Rodríguez Signes ni el Sr. Bahillo pueden alegar desconocimiento de lo resuelto en autos, más su competencia no fue cuestionada según constancias de autos”.

Luciano señala sobre la sentencia que “nadie puede alegar su desconocimiento, donde se notificó vía mail a cada uno de los dueños de las areneras y plantas de lavado de arena, entre ellos la presidenta de Cristamine S.A. Sra. Amalia Maluendez, como así también al Sr. intendente de Ibicuy de entonces Sr. Gustavo Roldan, en el expediente administrativo de La República nº1.842.604, consta mail donde se les comunica a cada uno, en el caso puntual de Cristamine S.A., estaba notificada fehacientemente de la clausura ordenada a La República”. En 2022 se determinó el “cese preventivo” de la actividad.

Manifiesta también que el 10 de mayo de 2022, pese a la sentencia, quien era intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán, desobedece y emite el decreto nº278/2022 otorgando – únicamente - a la arenera y planta de lavado de arena sílice La República de Cristamine S.A. el Certificado de aptitud Ambiental .

El abogado agrega que “las autoridades asumidas el 10 de diciembre de 2023 tampoco cumplieron con ambas mandas judiciales, la Sra. secretaria de Ambiente provincial Rosa M. Hojman y todo su equipo fueron Informados por el que suscribe minuciosamente de todas las irregularidades administrativas que se venían sucediendo en el tiempo por las areneras y plantas de lavado de arena de sílice de nuestra provincia”.