El Gobierno de Gualeguaychú reparó cincuenta baches a lo largo de febrero

Durante febrero de 2026, el Gobierno de Gualeguaychú desarrolló un esquema sostenido de mantenimiento vial orientado a corregir deterioros puntuales en la calzada urbana, ya que a lo largo del mes se concretaron intervenciones específicas que permitieron reparar baches distribuidos en distintos sectores de la ciudad, ocho de ellos sobre el Acceso Sur, para recuperar condiciones adecuadas de circulación y prolongar la vida útil de las calzadas intervenidas.

Las tareas se apoyaron en una combinación técnica de materiales, según el tipo de daño detectado: en 12 casos se aplicó asfalto, mientras que las restantes 33 requirieron hormigón.

En total, se pudo componer una superficie acumulada de 634,15 metros cuadrados de pavimento urbano.

Sumados los trabajos realizados en lo que va de 2026, en total se repararon 86 baches, el equivalente a una superficie de 1.360,85 metros cuadrados de pavimento urbano.

Cada reparación respondió a un procedimiento previamente establecido, el cual comenzó con la identificación del deterioro y su delimitación precisa.

Luego se realizó el corte del perímetro afectado, la remoción del material dañado y la limpieza profunda del área. A continuación, se verificó la base, se corrigieron posibles fallas estructurales y se colocó el material correspondiente.

La etapa final incluyó nivelación, compactación y control de terminación, con el fin de garantizar durabilidad y correcta integración con la calzada existente.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas OBRAS Ciudad Municipalidad MANTENIMIENTO