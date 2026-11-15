Desmejora el tiempo y a partir del martes, llegarían lluvias y tormentas

El escenario atmosférico promete bastante movimiento durante los próximos siete días.

Se inicia un lunes con buen tiempo y condiciones algo más cálidas, pero durante el día el cielo comenzará a cubrirse progresivamente. El tiempo desmejoraría hacia la noche, preparando el terreno para lo que viene.

El martes 17 no se descarta la aparición de algunas tormentas acompañadas de lluvias, inestabilidad que sigue el miércoles y, aunque puedan aparecer algunas mejoras, serían solamente temporarias. Para la tarde del miércoles sigue la posibilidad de lluvias.

Aunque las temperaturas reales se mantengan por debajo de los 30º C, la elevada humedad podría disparar la sensación térmica.

Un débil frente frío pasaría por nuestra vertical durante el viernes, con lluvias de variada intensidad, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

Por ahora se perfila una mejora de las condiciones para el próximo sábado, aunque algunos modelos todavía describen algo de inestabilidad.

Fuentes: SMN-MeteoGchu

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