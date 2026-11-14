El Hospital Centenario realizó una destacada jornada de capacitación por la Semana de la Prematurez

La actividad se desarrolló este sábado desde las 8 en el auditorio del nuevo edificio del Hospital y contó con un programa de exposiciones y talleres prácticos orientados a fortalecer los conocimientos y las herramientas de los equipos de salud en el cuidado neonatal.

La jornada comenzó con la apertura a cargo de la directora del Hospital Dra. Andrea Martins junto a la Dra. María Inés Roldán, neonatóloga y jefa del Servicio de Neonatología.

Posteriormente, se abordó la transición a la vida extrauterina y la importancia del clampeo oportuno del cordón umbilical, con una exposición de la Dra. Florencia Arismendi, residente de Pediatría.

El programa continuó con una presentación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) neonatal, a cargo del Dr. Esteban Wessolowski, y un taller práctico sobre la misma temática, coordinado por las enfermeras neonatales Milagros Benedetti y Agustina Fiorotto.

Además, se realizaron instancias de formación sobre toma de presión arterial invasiva, a cargo de la enfermera neonatal Florencia Borches.

En el marco de esta jornada, la directora del Hospital Centenario destacó el trabajo cotidiano de los profesionales que integran el Servicio de Neonatología y su compromiso con el cuidado de los recién nacidos.

"La atención de un recién nacido prematuro representa uno de los mayores desafíos de la medicina, donde el conocimiento científico, la capacitación permanente, el compromiso profesional y la sensibilidad humana se unen para brindar cuidados de calidad en una etapa de especial vulnerabilidad", expresó la Dra Martins.

Asimismo, remarcó que detrás de cada pequeño logro existe un equipo de trabajo comprometido y que cada vida que comienza merece todas las oportunidades.

Finalmente, Martins agradeció a los integrantes del Servicio de Neonatología por su "compromiso, profesionalismo y vocación".

La jornada fue organizada por el Servicio de Neonatología y el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Centenario, en el marco de una semana que busca visibilizar la prematurez, promover la capacitación de los equipos sanitarios y destacar la importancia de acompañar el desarrollo de los bebés prematuros.

Temas CAPACITACIÓN