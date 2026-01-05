Por las cámaras vio que intentaban ingresar a su comercio: joven detenido

En la tarde de este lunes, alrededor de las 15:00, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un hecho de tentativa de robo en flagrancia ocurrido en inmediaciones de calles 1° de Junta e Ituzaingó.

El procedimiento se inició de oficio, luego de que el propietario de un comercio alertara telefónicamente al Comando, manifestando que a través de las cámaras de seguridad observó que el hijo de su pareja intentaba ingresar por la fuerza al local. De manera inmediata, personal motorizado acudió al lugar y logró la aprehensión de un joven de 23 años.

Durante la intervención se procedió al secuestro de un teléfono celular y dinero en efectivo que el individuo llevaba consigo, constatándose además daños en la vidriera del comercio. En el lugar se hizo presente personal de Comisaría Cuarta, quien realizó las diligencias de rigor por razones de jurisdicción, procediendo posteriormente al traslado del aprehendido a Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia.