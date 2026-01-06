 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale COLONIA DE VERANO

Últimos días de inscripción para la Colonia de Vacaciones de jóvenes

El Área de Juventud amplió el plazo para que los adolescentes de 13 a 18 años aseguren su lugar. Hay tiempo hasta este viernes 9 de enero al mediodía.

6 Ene, 2026, 12:01 PM

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, ha decidido extender el período de inscripción para la Colonia de Verano 2026 para que nadie se quede afuera de una propuesta pensada exclusivamente para el disfrute, el encuentro y la actividad física durante la temporada estival.

 

Aquellos interesados en sumarse aún pueden retirar y entregar las planillas de inscripción en cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos o Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad, en el horario de 8:00 a 12:00. Asimismo, las oficinas del Área de Juventud, ubicadas en la intersección de calle 2 de Abril y Schachtel, permanecen abiertas para asesorar a las familias y recibir la documentación necesaria.

Es fundamental recordar que el nuevo plazo de cierre es improrrogable: la inscripción finalizará este viernes 9 de enero puntualmente a las 12 del mediodía.

 

Invitamos a todos los adolescentes de entre 13 y 18 años a sumarse a esta aventura que contará con actividades deportivas y recreativas adaptadas a su edad. Para mayor información o consultas, pueden comunicarse a la línea directa 3446 516675.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

COLONIA DE VERANO Ciudad TEMPORADA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso