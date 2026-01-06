Últimos días de inscripción para la Colonia de Vacaciones de jóvenes

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, ha decidido extender el período de inscripción para la Colonia de Verano 2026 para que nadie se quede afuera de una propuesta pensada exclusivamente para el disfrute, el encuentro y la actividad física durante la temporada estival.

Aquellos interesados en sumarse aún pueden retirar y entregar las planillas de inscripción en cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos o Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad, en el horario de 8:00 a 12:00. Asimismo, las oficinas del Área de Juventud, ubicadas en la intersección de calle 2 de Abril y Schachtel, permanecen abiertas para asesorar a las familias y recibir la documentación necesaria.

Es fundamental recordar que el nuevo plazo de cierre es improrrogable: la inscripción finalizará este viernes 9 de enero puntualmente a las 12 del mediodía.

Invitamos a todos los adolescentes de entre 13 y 18 años a sumarse a esta aventura que contará con actividades deportivas y recreativas adaptadas a su edad. Para mayor información o consultas, pueden comunicarse a la línea directa 3446 516675.

Municipalidad de Gualeguaychú