Un camión chocó contra un caballo en Ruta Nacional 12

El vehículo involucrado fue un camión Fiat Iveco con contenedor perteneciente a la empresa Luis Verde, conducido por un hombre de 61 años, domiciliado en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, quien resultó ileso. El rodado circulaba desde Nogoyá (Entre Ríos) hacia Buenos Aires.

Según manifestó el conductor, el equino se hallaba detenido sobre la calzada, lo que hizo imposible evitar el impacto. Como consecuencia del choque, el animal falleció y quedó tendido sobre la banquina, mientras que el camión sufrió daños en la parte delantera.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil Nº 24, junto con personal de la Comisaría de Médanos y Gendarmería Nacional – Puesto Vial Ceibas. En el lugar se realizaron tareas de seguridad y asistencia, mientras el conductor evaluaba el estado del camión para determinar si podía continuar su viaje.

Finalizadas las labores, la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó al cuartel alrededor de las 23:00 horas.