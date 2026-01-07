 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SINIESTRO VIAL

Un camión chocó contra un caballo en Ruta Nacional 12

Un siniestro vial se registró en la noche del martes 6 de enero, alrededor de las 22:13, en el kilómetro 174 de la Ruta Nacional 12, en el sentido Entre Ríos–Buenos Aires, cuando un camión embistió a un caballo.

7 Ene, 2026, 09:45 AM

El vehículo involucrado fue un camión Fiat Iveco con contenedor perteneciente a la empresa Luis Verde, conducido por un hombre de 61 años, domiciliado en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, quien resultó ileso. El rodado circulaba desde Nogoyá (Entre Ríos) hacia Buenos Aires.

 

Según manifestó el conductor, el equino se hallaba detenido sobre la calzada, lo que hizo imposible evitar el impacto. Como consecuencia del choque, el animal falleció y quedó tendido sobre la banquina, mientras que el camión sufrió daños en la parte delantera.

 

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil Nº 24, junto con personal de la Comisaría de Médanos y Gendarmería Nacional – Puesto Vial Ceibas. En el lugar se realizaron tareas de seguridad y asistencia, mientras el conductor evaluaba el estado del camión para determinar si podía continuar su viaje.

 

Finalizadas las labores, la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó al cuartel alrededor de las 23:00 horas.

Temas

SINIESTRO VIAL CHOQUE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso