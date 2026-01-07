Alerta amarilla por fuertes vientos en Gualeguaychú y la zona

21.00h - 7 Ene.
#FMA #Alerta por Fenómenos Meteorológicos Adversos | Se activa por el SMN un aviso amarillo para #BuenosAires, #EntreRios y #Uruguay
🟨 AVISO NIVEL AMARILLO por vientos fuertes – Vigente para Miércoles por la noche.
📍 Zonas afectadas en Buenos Aires: Localidades/Zárate – Campana – Exaltación de la Cruz – San Antonio de Areco.
📍 Zonas afectadas en Entre Ríos: Departamentos/Islas - Gualeguaychú - Uruguay y Colón
📍 Zonas afectadas en Uruguay: Departamentos/Rio Negro - Soriano y Paysandú.
⚠️ Advertencias oficiales
El área será afectada por vientos del sudeste cambiando al sector este con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.
📌 Próxima actualización: Jueves 07:00 h
Unidad Civil de Emergencias
