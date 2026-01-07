 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale

Alerta amarilla por fuertes vientos en Gualeguaychú y la zona

Advertencia de Barómetro Argentina sobre fuertes vientos del sudeste y el este.

7 Ene, 2026, 21:16 PM

21.00h - 7 Ene.

#FMA #Alerta por Fenómenos Meteorológicos Adversos | Se activa por el SMN un aviso amarillo para #BuenosAires, #EntreRios y #Uruguay

🟨 AVISO NIVEL AMARILLO por vientos fuertes – Vigente para Miércoles por la noche.

📍 Zonas afectadas en Buenos Aires: Localidades/Zárate – Campana – Exaltación de la Cruz – San Antonio de Areco.

📍 Zonas afectadas en Entre Ríos: Departamentos/Islas - Gualeguaychú - Uruguay y Colón

📍 Zonas afectadas en Uruguay: Departamentos/Rio Negro - Soriano y Paysandú.

⚠️ Advertencias oficiales

El área será afectada por vientos del sudeste cambiando al sector este con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

📌 Próxima actualización: Jueves 07:00 h

Unidad Civil de Emergencias

#AcciónTemprana #AlertasTempranasParaTodos

