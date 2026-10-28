El Concejo Deliberante reconoció la trayectoria pública de Pedro Guillermo Guastavino

El recinto del Honorable Concejo Deliberante estuvo colmado de familiares y amigos que acompañaron a Pedro Guillermo "Pemo" Guastavino durante la sesión de este martes 27 de octubre, en la que se aprobó por mayoría una resolución de reconocimiento a su trayectoria institucional y a las contribuciones realizadas a lo largo de su carrera política.

La iniciativa, presentada por el Departamento Ejecutivo mediante el expediente n.º 8132/2026, reconoce su desempeño en distintas responsabilidades públicas y su participación en proyectos de infraestructura, obras sanitarias, iniciativas educativas y gestiones institucionales que tuvieron incidencia en el desarrollo de Gualeguaychú y las localidades del departamento.

Luego de la aprobación, el intendente Mauricio Davico hizo entrega del reconocimiento a Guastavino y, junto a la viceintendenta Julieta Carrazza, le entregó un presente conmemorativo, en un encuentro que reunió a personas vinculadas con distintas etapas de su trayectoria.

Una extensa trayectoria en la función pública

Nacido en Gualeguaychú, Pedro Guillermo Guastavino desarrolló una carrera política que comenzó en el ámbito provincial y posteriormente se extendió al Congreso de la Nación.

En 1987 ejerció la Dirección de Promoción del Ministerio de Acción Social de Entre Ríos y, posteriormente, ocupó la Subsecretaría de Acción Social de la provincia. Entre 1991 y 1995 se desempeñó como director del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

Más adelante, fue elegido diputado provincial para el período 1999-2003 y asumió como vicegobernador de Entre Ríos entre 2003 y 2007. Posteriormente, representó a la provincia en el Senado de la Nación durante doce años, desde 2007 hasta 2019.

A lo largo de estas responsabilidades, mantuvo una vinculación permanente con su ciudad de origen, participando en gestiones destinadas a obtener recursos, concretar obras y acompañar proyectos de instituciones locales.

Las obras y gestiones que fundamentaron el reconocimiento

Durante su gestión como vicegobernador de Entre Ríos, Guastavino intervino en distintas iniciativas de infraestructura que tuvieron impacto en Gualeguaychú. Entre ellas se destacan el Acceso Sur a la ciudad, la construcción del Canal Clavarino y los puentes sobre los arroyos El Gato y San Antonio, obras vinculadas con la conectividad y el mejoramiento de las condiciones urbanas.

También participó en las gestiones relacionadas con la reconstrucción de la Ruta Provincial n.º 42, en el tramo comprendido entre Gualeguaychú y la Ruta Nacional n.º 136, así como en la adquisición del predio del ex Frigorífico Gualeguaychú.

A estas intervenciones se sumaron aportes para Obras Sanitarias, mejoras de infraestructura en el Parque Industrial y distintas acciones de acompañamiento a instituciones deportivas, sociales y culturales de la comunidad.

Su actividad también alcanzó a otras localidades del departamento, mediante el impulso y acompañamiento de proyectos de construcción de viviendas, infraestructura vial y obras de saneamiento en Urdinarrain. Asimismo, el despacho destaca su participación en las gestiones vinculadas con el puente sobre el arroyo Gená, la adquisición de la Casa Municipal de Pueblo General Belgrano y la construcción del Colegio Virué en Larroque.

En materia de conectividad regional, tuvo una intervención destacada en las gestiones relacionadas con la Ruta Nacional n.º 14. Participó en acciones destinadas a acelerar los trabajos en el tramo Ceibas-Gualeguaychú y en la realización de una audiencia pública en el Senado de la Nación que contribuyó a impulsar la ejecución de la autovía hacia Paso de los Libres.

Uno de los proyectos sanitarios más relevantes en los que participó fue el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú. Su intervención comenzó durante las primeras etapas de las gestiones que dieron origen al establecimiento y continuó durante los años en los que representó a Entre Ríos en el Senado de la Nación.

En el ámbito educativo y patrimonial, también realizó gestiones para la puesta en valor de edificios históricos de la ciudad, entre ellos el Colegio Luis Clavarino, la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade y la Escuela n.º 1 Guillermo Rawson.

Durante su desempeño como senador nacional mantuvo una participación activa en proyectos vinculados con obras ejecutadas en Gualeguaychú. Entre ellos se encuentran el Colector Cloacal Norte y las obras complementarias del Canal Clavarino, destinadas a mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad.

En ese período también intervino en gestiones relacionadas con la Granja Penal n.º 9 de Colonia El Potrero, la repavimentación de la Ruta Provincial n.º 16 y la restauración y puesta en valor del Teatro Gualeguaychú, uno de los edificios de mayor relevancia para el patrimonio cultural local.

En cuanto a la infraestructura de servicios, el reconocimiento menciona su participación en las gestiones para la nueva cañería de impulsión de agua cruda y la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial, proyectos vinculados con el abastecimiento y tratamiento de aguas.

Otro de los aportes destacados fue su actuación como autor del proyecto de ley para la creación del Juzgado Federal de Gualeguaychú y su posterior participación en las gestiones para su puesta en funcionamiento. Esta iniciativa permitió ampliar la presencia de la Justicia Federal en la ciudad.

El documento también reconoce su acompañamiento a instituciones históricas y representativas de Gualeguaychú, como la Catedral San José, el Teatro Gualeguaychú, el Instituto Magnasco y numerosos clubes deportivos, mediante gestiones destinadas a atender sus necesidades y contribuir al desarrollo de sus actividades.

Entre otras intervenciones mencionadas se encuentra la pavimentación de la avenida Julio Irazusta, una obra de infraestructura vial para la ciudad, así como su participación en la rúbrica de las denuncias judiciales relacionadas con la instalación de las plantas pasteras Botnia y Ence, en el contexto del conflicto ambiental por el río Uruguay.

Asimismo, se destaca su intervención en las gestiones para la adquisición de terrenos destinados a la disposición final de residuos sólidos urbanos y en la obra del Polideportivo Antonio Giusto, vinculada con la infraestructura deportiva local.

En el departamento también se reconoce su participación en el tendido de la red de gas natural en Urdinarrain, una obra destinada a ampliar el acceso a este servicio para la comunidad.

La resolución aprobada por el Concejo Deliberante reúne estos antecedentes como parte de una trayectoria desarrollada desde diferentes responsabilidades provinciales y nacionales, con intervenciones en proyectos de infraestructura, servicios públicos y acompañamiento a instituciones que forman parte de la historia de Gualeguaychú y su región.

El reconocimiento institucional pone en valor esas contribuciones y el trabajo realizado durante distintas etapas de la función pública, más allá de las pertenencias políticas de quienes participaron en su concreción.