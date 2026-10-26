Le encargó una jugada por WhatsApp y ganó más de $61 millones

“Estamos muy contentos. Me enteré hoy en la mañana. No lo podía creer, me tomó de sorpresa. Yo tomó la boleta por whatsapp”, expresó el vendedor de la boleta ganadora, para RADIO MÁXIMA.

Sobre el ganador, contó que se desempeña como albañil, de aproximadamente unos 30 años. “Un día cruzó por acá, me dijo que yo era muy buena onda, te voy a empezar a jugar el Quini a vos”, recordó.

Los números ganadores fueron recibidos por encargo a través de mensajes por whatsapp y tras confirmar que se trataba de una boleta vendida por su agencia, le dio la noticia esta mañana al ganador.

“Yo abro los domingos hasta el mediodía porque también se puede hacer Quini. Este muchacho me mandaba mensajes los domingos a la mañana y me pasó la jugada. Hoy en la mañana me encontré con que el era el ganador. Le dije que viniera enseguida para buscar la boleta ganadora y yo después me iba a comunicar con él para ver cuándo puede cobrar. Lo tomé por sorpresa.

“Me dijo: Me dejaste helado”, expresó. El premio de cinco aciertos, en este caso, es solo para el ganador, no incluye un porcentaje para el agenciero.

“Es muy merecido”, dijo sobre el joven trabajador, y expresó sentirse muy contento “por dar otro premio más”. El mismo vendedor había vendido hace dos años, un Quini ganador de 400 millones de pesos y el año pasado otro de 20 millones de pesos. “Este es el tercero de 61 millones”, contó.