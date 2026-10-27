Amparos de Salud: “Aumentaron los reclamos sobre internaciones domiciliarias y geriátricas”, dijo Martín Nass

“Muchas veces pasa que un paciente o familiar está por salir de una internación en un hospital y requiere de una internación especial en la casa y cuando hace la solicitud a la obra social se encuentra con que autorizan algunas cosas y otras que no. Eso empieza a ser un gravamen muy grande para toda la familia”, explicó.

En este sentido, detalló que es “la obra social la que tiene que darle todas las prestaciones que requiere para la internación domiciliaria o darle la mejor internación geriátrica con toda la prestación que requiere”.

Nass indicó que los amparos contribuyen a dar respuestas más rápidas a la solicitud de los pacientes y de sus familiares. “La justicia está trabajando muy bien en ese sentido, es una lástima que la gente tenga que llegar a esa instancia”.

“Se ve un incremento muy importante en el aumento de reclamaos de amparo de salud en estas cuestiones. Vemos que hay personas que requieren cuidadores durante el plazo de 16 horas, cuando el paciente necesita la mayor parte del día, y sucede que la obra social solo cubre la mitad. Esto hace que sea un gasto grave y hace a la complejidad de tener que buscar una persona adecuada y que acepte trabajar de esa manera. Genera incertidumbre y malestar”, expresó el abogado.

Resolver la medida cautelar en algunos juzgados lleva dos o tres días. “En general esas medidas cautelares son de cumplimiento obligatorio, si o si lo deben cumplir, y eso lleva tranquilidad y paz a la vida familiar”, subrayó Nass.

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