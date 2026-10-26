Se anuncia una semana estable y con temperaturas más altas en Gualeguaychú

El pronóstico del tiempo para Gualeguaychú arranca este lunes con una jornada mayormente nublada y una temperatura máxima de 19°C, acompañada por una mínima de 9°C y un 10% de probabilidad de precipitación.

A medida que transcurra la mitad de la semana, las condiciones irán mejorando paulatinamente. El martes se registrará una máxima de 22°C con cielo mayormente nublado, mientras que el miércoles la temperatura ascenderá a 24°C y el jueves alcanzará los 25°C, con cielos entre parcialmente soleados y mayormente soleados.

El viernes se consolidará un ambiente soleado y agradable, registrando una marca máxima de 26°C y una mínima de 16°C sin probabilidades de lluvia.

De cara al fin de semana, el sábado continuará la tendencia calurosa con un día soleado que alcanzará los 28°C de máxima y 17°C de mínima. El domingo se presentará parcialmente soleado con una máxima de 26°C, manteniendo condiciones estables en la región.