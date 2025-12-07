Más de 50 alojamientos de Gualeguaychú quedaron en condiciones de homologación

De miércoles a viernes, el equipo de Habilitaciones del Gobierno de Gualeguaychú recibió a dos agentes de Fiscalización de la secretaría de Turismo de Entre Ríos para encarar en conjunto la instancia de verificaciones in situ del padrón de alojamientos habilitados de la ciudad.

La inspección alcanzó a 54 establecimientos, en los cuales se constató el estado real de las instalaciones y el nivel de cumplimiento de la normativa, y se orientó a los titulares o encargados sobre mejoras necesarias para alcanzar la categoría pretendida, completando de este modo el trámite previo a la emisión de los certificados de homologación, una herramienta clave para fortalecer la calidad y seguridad de la oferta turística local.

Este paso se da tras un año de trabajo dedicado al proceso de regularización de la oferta de alojamiento local, que permitió avanzar en las habilitaciones municipales acompañando al sector privado, brindando asesoramiento, agilizando los trámites e incentivando mejoras en la calidad de los servicios.

“Tomamos la decisión de ordenar el sistema turístico de Gualeguaychú y hemos sido consecuentes y determinantes. Hoy la ciudad cuenta con un padrón de alojamientos habilitados y el logro histórico de homologar a nivel provincial a más de 50 emprendimientos, entre ellos el complejo Termas del Guaychú”, valoró el intendente Mauricio Davico, y recalcó: “Es una manera de cuidar al turista y al prestador; de dar garantías y acompañar a quienes trabajan para que la ciudad sea un destino confiable y competitivo”.

Cabe precisar que la homologación de alojamientos turísticos es un proceso técnico-administrativo mediante el cual el Estado provincial verifica que los establecimientos cumplan con los estándares establecidos en la normativa vigente. Este procedimiento contempla requisitos estructurales, condiciones de higiene, medidas de seguridad, documentación habilitante y la correcta prestación de los servicios declarados. Su objetivo es ordenar la actividad, formalizar a los prestadores de servicios y garantizar una oferta turística confiable y de calidad.

Alojamientos visitados

Homologados: Posada del Puerto / La Ribera / Sol y Luna / Hotel Alemán / Hotel Los Ángeles / Camping Punta Sur

En proceso de recategorización: Bolacuá / Hotel Aguaý / Hotel Viedma / Hotel Los Robles / Hotel Tagüé / Aires de Río / Lakasa Containers / Posada del Charrúa

En trámite para homologación: Complejo Termas del Guaychú / Glamping Granaderos / Glamping Biguá / Glamping Senderos del Monte / Tykuá / Hotel Berlín / Hotel Abadía / Hotel Puerto A / Hotel Praga / Camping Ñandubaysal / Camping Solar del Este / Camping Playa Norte / Placeres de la Costa / Alquimia / Mi Sueño / La Península / Las Aguas / Hospedaje Gualeguaychú / Villa Fariña / La Escapada / Macaripana / Las Materas / Urquiza / Doña María Nuñez / La Casona / Las Tranqueras / Aré Porá / Valhalla / Mi Campito

Asesoramiento técnico: Posada Ata-má / Hotel Guayrá / Las Magnolias / Hotel O2 / Glamping Río de los Pájaros / La Ensenada / Dream Rest / Camping Cerros Indios / El Nuevo Paraíso / Allipen / Weekend

