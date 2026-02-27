“Las permutas acortan los tiempos y ayudan a concretar operaciones”, indicó Joan Fleitas

Fleitas explicó que este mecanismo de las permutas posibilita intercambiar una propiedad por otra o aceptar un inmueble en parte de pago, para facilitar el cierre de negocios.

“Las permutas son una herramienta que vemos muy efectiva para la resolución de los objetivos de las personas y para concretar ventas de propiedades”, señaló.

Fleitas detalló que en algunas oportunidades, las operaciones se frenan porque los propietarios esperan compradores con dinero inmediato.

“Muchas veces las personas están esperando que el comprador venga con el efectivo en mano para empezar con su mudanza, y a veces ese comprador no aparece y aparecen las permutas”, afirmó.

En este sentido, explicó que detrás de cada inmueble en venta existe una necesidad concreta de los propietarios, y es en este punto, donde las permutas ayudan a resolver la operación.

“Cuando la gente trae una propiedad para la venta, atrás de eso hay un objetivo como conseguir una casa más grande o buscar una más chica. Con nuestra base de datos intercambiamos información y terminamos uniendo las partes”, indicó.

Mercado estable y opciones de financiación

En cuanto a la situación actual, el operador sostuvo que los valores “vienen estables” y que se observa más movimiento que en meses anteriores, aunque aclaró que “no es exuberante el ritmo”.

Además, destacó que continúan trabajando con planes de financiación y precios de contado accesibles.

Contacto Joan Fleitas Propiedades

Celular / WhatsApp: 3446 594267

www.fleitaspropiedades.com.ar

Redes sociales: @fleitaspropiedades