Mario Link, representante cultural de Gualeguaychú, debe hacerse un trasplante y necesita ayuda

Su hermana le donará un riñón, contó en RADIO MÁXIMA su esposa, Rocío Gutiérrez. Mario fue trasplantado en 2006, y el riñón le duró 19 años. Una vez trasplantado podría volver a trabajar, pero desde febrero ya no cobrará el sueldo, por lo cual sus compañeros iniciaron una colecta por el alias de Mercado Pago: mario.834.ambos.mp

"No queríamos llegar a que Mario estaba en diálisis otra vez, en enero el ya estaba mal y no trabajaba, el 5 de febrero de 2025 tuvo una descompensación total, estuvimos en terapia un mes. Logró superarlo porque es un super guerrero", comentó su pareja.

"Mario podría haber estado trasplantado en junio o julio, la obra social recién el 28 de noviembre nos dio el alta para poder realizar el trámite para operarlo. Estamos esperando un turno con la cardióloga, ya tuvieron la cita con el cirujano, su medico vuelve los primeros días de febrero. El medico nos dijo que más de febrero no vamos a pasar", confesó Rocío Gutiérrez.

"El va a estar sano, se va a recuperar como también lo hizo en su momento. En su momento querían estudiarlo porque era muy buena la evolución que tuvo. Sabemos que va a estar sano y que va a volver a trabajar", concluyó su pareja.

Temas COLECTA SOLIDARIA