 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale COLECTA SOLIDARIA

Mario Link, representante cultural de Gualeguaychú, debe hacerse un trasplante y necesita ayuda

Mario Link, de 47 años, chofer de transporte de pasajeros que con el apoyo de la gente fue elegido en 2019 representante cultural de Gualeguaychú, debe hacerse un trasplante renal en el hospital Argerich. mario.834.ambos.mp es el alias para ayudar.

19 Ene, 2026, 09:44 AM

Su hermana le donará un riñón, contó en RADIO MÁXIMA su esposa, Rocío Gutiérrez. Mario fue trasplantado en 2006, y el riñón le duró 19 años. Una vez trasplantado podría volver a trabajar, pero desde febrero ya no cobrará el sueldo, por lo cual sus compañeros iniciaron una colecta por el alias de Mercado Pago: mario.834.ambos.mp

 

"No queríamos llegar a que Mario estaba en diálisis otra vez, en enero el ya estaba mal y no trabajaba, el 5 de febrero de 2025 tuvo una descompensación total, estuvimos en terapia un mes. Logró superarlo porque es un super guerrero", comentó su pareja.

 

"Mario podría haber estado trasplantado en junio o julio, la obra social recién el 28 de noviembre nos dio el alta para poder realizar el trámite para operarlo. Estamos esperando un turno con la cardióloga, ya tuvieron la cita con el cirujano, su medico vuelve los primeros días de febrero. El medico nos dijo que más de febrero no vamos a pasar", confesó Rocío Gutiérrez.

 

"El va a estar sano, se va a recuperar como también lo hizo en su momento. En su momento querían estudiarlo porque era muy buena la evolución que tuvo. Sabemos que va a estar sano y que va a volver a trabajar", concluyó su pareja.

Temas

COLECTA SOLIDARIA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso