Rescatan a un niño arrastrado por la correntada en la zona de Arenas Blancas

En horas de la mañana, siendo aproximadamente las 11:10, personal policial tomó intervención en un hecho ocurrido en el río Gualeguay, a la altura del puente Arenas Blancas, sobre Ruta Provincial N.º 19.

Según lo informado, en la vera del río, debajo del mencionado puente, se encontraba una familia oriunda de Urdinarrain, compuesta por una pareja y dos menores, quienes se hallaban disfrutando de la jornada en la orilla. En un momento dado, uno de los niños, de 7 años de edad, ingresó al agua, no logrando hacer pie, siendo arrastrado por la correntada. Ante la situación, sus familiares le arrojaron una cámara de rueda, lo que permitió que el menor se mantuviera a flote, aunque continuó siendo desplazado río abajo.

De inmediato, intervino el funcionario policial que se encontraba en el sector de Arenas Blancas, Sargento Juan Janza, encargado del Destacamento Costa San Antonio, dependiente de la Comisaría Urdinarrain, quien logró divisar el desplazamiento del menor bordeando la costa. Al observar que se encontraba a una distancia prudencial de la orilla, el efectivo se arrojó al río con el objetivo de detener su marcha, logrando sujetarse junto al menor de una rama.

En ese mismo instante arribó al lugar personal de Guardavidas de Arenas Blancas, quienes colaboraron en el rescate. Asimismo, una embarcación que llegó hasta la zona, en la que se trasladaba el encargado del Camping Arenas Blancas, permitió subir al menor y trasladarlo hacia la orilla, donde ya se encontraba personal policial. Posteriormente, se procedió a la localización de los demás participantes que habían quedado río abajo.

Se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, recepcionándose las entrevistas de rigor. El menor fue examinado en primera instancia por la enfermera del predio Arenas Blancas y posteriormente trasladado al nosocomio local para una evaluación médica más completa. Tras ser examinado y constatarse su buen estado de salud, el niño fue entregado a su madre.

