Diplomáticos europeos participarán de los Corsos Populares y del Carnaval del País

Gualeguaychú vivirá un acontecimiento que la posiciona en la agenda cultural internacional: representantes diplomáticos de nueve países europeos, integrantes de la Unión Europea, participarán de los Corsos Populares Matecito y de la Fiesta Nacional Carnaval del País, en el marco de la muestra fotográfica internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras”.

El próximo 6 de febrero se inaugurará la muestra, a puertas cerradas, y a partir del 7 se podrá visitar en el Museo del Carnaval, en los horarios habituales. Por este motivo, se dará la presencia de los representantes de las embajadas europeas proponiendo un diálogo visual y cultural entre distintas expresiones carnavaleras del mundo.

A raíz de esta iniciativa, los representantes diplomáticos manifestaron su interés en sumarse a actividades que les permitan conocer y vivenciar el carnaval como una expresión cultural viva, popular y colectiva, ligada a la identidad de Gualeguaychú. En este contexto, los embajadores y funcionarios participarán de los Corsos Populares Matecito -donde el carnaval se expresa desde los barrios, con un fuerte protagonismo comunitario, la cercanía con el público y el trabajo sostenido de murgas, comparsas y vecinos que mantienen viva una de las tradiciones más genuinas de la ciudad- y también asistirán a la Fiesta Nacional Carnaval del País, máximo emblema cultural de la ciudad reconocido a nivel nacional e internacional.

La participación simultánea de embajadores y representantes diplomáticos de la Unión Europea en ambos eventos culturales refuerza la proyección internacional del carnaval de Gualeguaychú, consolidándolo como un lenguaje cultural común capaz de unir tradiciones, identidades y pueblos más allá de las fronteras.

Entre las presencias confirmadas se encuentran Bulgaria, país que estará representado por su embajador Stoyan Mihaylov, quien llegará junto a su esposa y sus dos hijos; Chipre, país impulsor de la iniciativa, que participará con su embajador Stelios Georgiades, acompañado por los funcionarios Alexander Consuegra, Alfredo Barreto y Sophie Finberg; Croacia, representada por su embajadora Duška Paravić junto a la primera secretaria Sara Terešak; Eslovenia, que participará a través de su embajadora Tina Vodnik; y Portugal, representado por su embajador Gonçalo Teles Gomes.

También estarán presentes Austria, representada por Sophie Triller-Windisch, consejera y vicejefa de misión, quien arribará acompañada por su esposo Florian Triller-Windisch; Grecia, con Panagiotis Sotiropoulos, consejero de Prensa y Comunicación, acompañado por Luis Javier González Rabadán y Gustavo Roberto Boschetti Lasso; y Polonia, a través de Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios interina, y Urszula Kropiwiec, encargada de la Diplomacia Pública y Cultural. Bélgica forma parte de esta iniciativa cultural, aunque en esta oportunidad no contará con representantes presenciales en la ciudad.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas CARNAVAL CULTURAL Ciudad EVENTOS