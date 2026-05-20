La Provincia ejecutará obras en la escuela Normal de Gualeguaychú

El Gobierno de Entre Ríos realizará trabajos de impermeabilización y reparación de cubiertas en la escuela Normal Superior Nº 14 Olegario Víctor Andrade. La inversión supera los 36 millones de pesos y permitirá mejorar las condiciones edilicias para la comunidad educativa del establecimiento.

La apertura de sobres para ejecutar obras de reparación e impermeabilización de cubiertas en la escuela Andrade, se realizará el miércoles 27 de mayo, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Gualeguaychú. La intervención permitirá mejorar las condiciones edilicias del establecimiento, al que asisten 1.500 estudiantes comprendidos en los niveles inicial, primario, secundario y superior.

Los trabajos se desarrollarán en el predio ubicado en calle Gervasio Méndez Nº 676 y abarcan una superficie aproximada de 600 metros cuadrados. Las tareas previstas incluyen la reparación e impermeabilización de cubiertas y canaletas, con el objetivo de solucionar filtraciones de agua de lluvia que afectan distintos sectores de la institución.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 36 millones de pesos, financiado con recursos provinciales, y un plazo de ejecución de 75 días corridos.

En relación con la intervención, el ministro Hernán Jacob destacó que "estas obras permiten dar respuesta a problemas concretos que afectan el funcionamiento diario del edificio y hacen posibles espacios seguros y adecuados para los más de 1000 estudiantes que asisten a la escuela, así como a docentes y toda la comunidad educativa de la escuela Normal".

"Cada inversión y cada obra que llevamos adelante en materia de infraestructura educativa, representa un impacto directo en las condiciones y la calidad educativa de los entrerrianos", subrayó el ministro.

Entre los trabajos previstos, se ejecutará la reparación de la canaleta interna correspondiente a las cubiertas de chapa ubicadas sobre la fachada de calle Gervasio Méndez y sus intersecciones. Además, se retirará la membrana asfáltica deteriorada de las cubiertas de losas sobre la fachada de calle Andrade y sus intersecciones, se aplicará un sistema de impermeabilización con membrana líquida y refuerzo de manta geotextil.

Asimismo, se realizarán trabajos de hidrolavado de cubiertas, ejecución de desagües por desborde, reparación y pintura de paramentos afectados por filtraciones y reposición de cielorrasos deteriorados, contribuyendo a mejorar las condiciones del edificio escolar.