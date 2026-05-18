El 25 de Mayo ya tiene su orden de participación y avanza hacia una fiesta histórica

El sábado, en el Centro de Convenciones, se realizó el sorteo correspondiente a los puestos de pulperías que formarán parte de los festejos por el 25 de Mayo en Gualeguaychú. La instancia estuvo destinada a los estudiantes participantes y marcó un nuevo paso en la organización de una de las celebraciones más importantes del calendario local.

Esta noche, en tanto, se llevará adelante una reunión organizativa con todos los participantes, donde también estarán presentes las áreas del Gobierno involucradas en el operativo general de la fiesta. Participarán equipos de Tránsito, Ambiente, Bromatología, Inspección General, Defensa Civil, Salud, Espacios Verdes y Electrotecnia, con el objetivo de coordinar los aspectos necesarios para el desarrollo de la jornada.

La edición de este año contará con 69 puestos de pulperías y 86 grupos de baile, entre ellos agrupaciones locales e independientes provenientes de Paraná y Tigre. La propuesta volverá a reunir tradición, participación comunitaria y trabajo conjunto, con una fuerte presencia de estudiantes y grupos de baile que serán protagonistas de la celebración.

Además, el evento tendrá cobertura nacional durante toda la jornada por parte de TN con el equipo de "Re Despiertos", que permanecerá en la ciudad esa tarde. En ese marco, "La Mili", artista traida TN y Los Carabajal también se sumarán a la fiesta. Por su parte, el candombe se realizará con música en vivo a cargo de la banda La Furia del Oeste.

Los ensayos comienzan este lunes y se desarrollarán hasta el sábado 23 de mayo inclusive en el Corsódromo, de 9 a 11 h y de 15 a 17 h. En tanto, el armado de las pulperías será el lunes 25 de mayo desde las 8 h, momento en el que se habilitará la conexión eléctrica para cada puesto.

De esta manera, Gualeguaychú se prepara para vivir una nueva edición de los festejos patrios, con una organización que involucra a distintas áreas del Gobierno y una participación estudiantil y artística que volverá a ser parte central de la jornada.

Municipalidad de Gualeguaychú