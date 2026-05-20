Ante reiterados incendios en viviendas, Bomberos lanza una campaña de prevención

Ante la reiteración de incendios en viviendas, en medio de las bajas temperaturas, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú lanzó una campaña donde reitera medidas preventivas.

El jefe de Bomberos de Gualeguaychù, Luciano Lizzi, manifestó en RADIO MÁXIMA que “hay calefacción a leña, a gas, eléctricas…y a veces no le damos importancia a la prevención hasta que sucede algo”.

“En salamandras, estufas, braseros, no tomamos las medidas preventivas y eso puede generar inconvenientes. Y la leña más tirando a verde que seca, deja un desecho de combustión y hay que ver el tiraje de las chimeneas”, advirtió Lizzi.

Sobre la calefacción eléctrica, dijo que el sistema domiciliario “tiende a tener mucho consumo en verano y por ahí el calibre del cable no es el adecuado y puede generar principios de incendios que se generalizan”.

En tercer lugar, mencionó la calefacción a gas. En tal sentido, dijo Lizzi que “a veces puede estar dañado el calefactor. Tenemos tres cuartas del año donde el calefactor no está en uso y probablemente no se haga una limpieza, y es normal poner el tender para que se seque la ropa y a veces la misma tela absorbe mucha temperatura, lo que lo hace riesgoso”.

“Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el mantenimiento, la limpieza”, resumió Lizzi.