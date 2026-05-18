Gualeguaychú ya tiene “espacios de escucha” para problemas de adicciones

El Secretario Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano, anunció en RADIO MÁXIMA que la Municipalidad distribuyó en la ciudad “espacios de escucha” para atender problemáticas de adicciones.

Detalló Olano que los espacios se encuentran en SUM del Barrio Obrero, La Casona en Médanos, Los Espinillos, SUM de Guevara, SUM de Suburbio Sur, SUM barrio Piter, SUM San Francisco, Iglesia de calle Clavarino 477, SUM de Toto Irigoyen y barrio Esperanza.

Agregó que “en calle Alem funciona un Dispositivo Territorial Comunitario, espacio con profesionales, con terapias propias de la materia y un contacto directo con el SEDRONAR”.

Dijo asimismo que “ya colocamos en Avenida Parque, carteles con QR, que nos llevan a una página del gobierno de Gualeguaychú sobre el plan y los días y horarios para terapias”.

“Solos no podemos”

Juan Olano destacó que hay una decisión del intendente Mauricio Davico, quien resolvió “avanzar en una política pública seria sobre esta temática que atraviesa todos los estratos sociales, nos planteó el intendente realizar un programa serio y que se mantenga en el tiempo, y que sea razonable”.

Indicó que “el plan surge de un trabajo silencioso de la Dirección de Desarrollo Social durante un año y medio, se trabajó sin flashes, día a día”.

En esa línea, remarcó que “trabajamos con instituciones de fe, y también es fundamental el trabajo con la Departamental de Escuelas, no solo hablamos de marihuana y cocaína, sino también de adicción a celulares y juegos online. Venimos a terminar con esto de que no se viene haciendo nada desde el gobierno municipal, pero solos no podemos, por eso convocamos al Estado provincial, al Estado Nacional…”.

Sobre la problemática, dijo que “generalmente, es la familia la que se acerca primero, se habla sobre la contención hacia madres y abuelos, y se trabaja con terapias individuales y colectivas con otras personas que están en la misma situación, se hacen talleres. Hay que hablar sin tapujos, sin tabú, a veces se la discrimina a la persona que está con un problema de adicción, y a esa persona la tenemos que escuchar y acompañar”.

“Hay personas que quieren trabajar ad honorem para contar su paso a paso para sacar a su hermano de las adicciones”, resaltó, para agregar que “mostramos que el mundo del trabajo es lo mejor que les puede pasar”.