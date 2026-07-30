El próximo lunes habrá un paro docente en todo el país

La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y "desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa", afirmaron desde el sindicato.

"Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", apuntaron desde el gremio, publicó Ahora.

CTERA reclama, en ese sentido:

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente

Aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios

Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo

Rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto

Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos

Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos