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Guale PARO DOCENTE

El próximo lunes habrá un paro docente en todo el país

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un Paro Nacional Docente el próximo 3 de agosto.

30 Jul, 2026, 09:42 AM
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La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y "desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa", afirmaron desde el sindicato.

 

"Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", apuntaron desde el gremio, publicó Ahora.

 

CTERA reclama, en ese sentido:

  • Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente
  • Aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios
  • Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación
  • Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo
  • Rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto
  • Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente
  • Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos
  • Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos

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