La Policía de Gualeguaychú detuvo a 18 personas durante el fin de semana

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Mauricio Asler, destacó en RADIO MÁXIMA que durante el fin de semana fueron aprehendidas 18 personas por la investigación de diversos delitos.

“Durante el fin de semana ha sido importantísima la labor de todo el personal. Hemos tenido 18 personas aprehendidas por distintos delitos”, resaltó Asler.

Precisó que “ocho personas fueron detenidas por tenencia de estupefacientes con destino de comercialización, lo que llamamos narcomenudeo. Después tuvimos 6 personas de sexo masculino aprehendidas por delitos contra la propiedad, hurtos y robos. Tuvimos una persona aprehendida por supuesto delito de privación ilegítima de la libertad, una persona por supuesto delito de daños y amenazas, otra por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego y otra persona por desorden en la vía pública”.

“Esto habla del trabajo de nuestro personal y del acompañamiento de la Justicia”, subrayó el subjefe.

Agregó que “en otro orden de cosas, secuestramos 466 gramos de marihuana compactado y un total de 276 gramos de clorhidrato de cocaína, plantas de marihuana, 14 teléfonos celulares y la suma aproximada de casi cinco millones de pesos. También dos motoguadañas, una bicicleta, un televisor, tres motos, dos autos, dos armas de fuego, una pistola y un revólver y también un rifle”.

Informó asimismo que “en estos momentos tenemos a 20 personas detenidas en la Jefatura Departamental, un número importante a disposición de la Justicia”.

Ante una consulta, manifestó que “un hombre y una mujer acusados de la banda de extorsionadores, fueron puestos en libertad”, por decisión judicial.