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Guale RECLAMO AMBIENTAL

Marcha al puente: la Asamblea volvió a denunciar contaminación y alertó por nuevos proyectos sobre el río Uruguay

La movilización partió desde Arroyo Verde y se dirigió al puente internacional General San Martín. Reiteraron críticas a UPM (ex Botnia), cuestionaron futuros emprendimientos en la región y reclamaron sostener la defensa ambiental.

26 Abr, 2026, 18:48 PM
En Arroyo Verde
En Arroyo Verde

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizó este domingo una nueva edición de la tradicional Marcha al Puente Internacional General San Martín, bajo el lema " Sin agua no hay Vida" donde ratificó su histórico reclamo contra la contaminación en la cuenca del río Uruguay.

 

Entre los presentes estuvieron funcionarios locales y de Pueblo Belgrano, concejales, la diputada provincial Lorena Arrozogaray y el abogado Osvaldo Fernández, funcionario provincial.

 

La jornada comenzó en el paraje Arroyo Verde, símbolo de la lucha ambiental en la ciudad, donde se desarrolló el acto central y se dio lectura a una extensa proclama. Allí, los asambleístas reafirmaron su compromiso en defensa del ambiente y renovaron sus cuestionamientos a la pastera UPM (ex Botnia), instalada en Fray Bentos, a la que volvieron a señalar por una “contaminación permanente”.

 

Durante el documento también se puso el foco en los nuevos proyectos industriales que podrían instalarse sobre la costa del río Uruguay. En ese sentido, se advirtió sobre el impacto ambiental de emprendimientos como el que se proyecta frente a la ciudad de Colón, al tiempo que se alertó sobre las consecuencias que estas iniciativas podrían tener en la salud y el ecosistema regional.

 

Otro de los puntos que generó críticas fue la actividad de la estancia El Potrero, a la que señalaron por destinar gran parte de su producción a la pastera UPM (ex Botnia), en el marco del debate sobre el uso de los recursos naturales y el modelo productivo.

 

La movilización estuvo acompañada por un operativo de seguridad a cargo de Gendarmería Nacional, que custodió el recorrido con motos y camionetas. En la cabecera del puente, los efectivos dispusieron desvíos para evitar la interrupción total del tránsito.

Desde la organización, durante el acto, se insistió en la necesidad de no cortar la ruta y mantener la circulación despejada, consigna que fue respetada a lo largo de toda la jornada.

 

Tras la lectura de la proclama, los manifestantes iniciaron la tradicional caravana hacia el puente internacional. Con banderas argentinas y algunas uruguayas, recorrieron la ruta haciendo sonar bocinas como forma de visibilizar el reclamo. Finalmente, la desconcentración se realizó de manera normal.

 

La marcha volvió a poner en agenda uno de los reclamos históricos de Gualeguaychú y ratificó la vigencia de la Asamblea como actor central en la defensa del ambiente en la región.

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