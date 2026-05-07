Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial y reclamaron una propuesta “superadora”

Si bien valoraron que el ofrecimiento sea “bonificable y remunerativo”, consideraron que no alcanza para recomponer la pérdida del poder adquisitivo.

Tras el encuentro, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, explicó que el gremio resolvió en plenario pasar a un cuarto intermedio para analizar la oferta, aunque adelantó que fue considerada insuficiente por las organizaciones sindicales.

“Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con UDA, Sadop y AMET, definimos que no estaba en condiciones para aceptarse”, señaló.

En ese marco, indicó que los gremios solicitaron al Gobierno provincial que antes del martes 12 de mayo presenten “una propuesta superadora”, y reiteró el reclamo por la “inconstitucionalidad” del Decreto 500, al cuestionar que otorgue incrementos “en negro”.

Además, desde Agmer reclamaron el cumplimiento del acuerdo paritario de 2025 y sostuvieron que todavía se adeuda la actualización correspondiente al mes de diciembre.

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) manifestaron preocupación por la situación económica que atraviesa el sector docente. Aseguraron que los salarios “no alcanzan” frente al aumento del costo de vida y advirtió sobre el crecimiento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación.

“Traemos la voz de los docentes privados y la preocupación por compañeros que la están pasando mal, con aumentos en combustible, alquileres y servicios”, expresó.

En relación con la pérdida salarial, Antivero citó un informe del Centro de Investigación Sociales y Política de Entre Ríos (Cisper), según el cual el salario docente pasó de representar el 70 por ciento de la canasta básica en julio de 2023 al 43 por ciento en marzo de 2026.

“Eso habla a las claras del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o incluso abandonen la docencia”, remarcó.

Sobre la oferta presentada por el Ejecutivo, que es de un aumento del 3,5 por ciento, el dirigente sostuvo que “no alcanza para llevarla a las bases” y reiteró que el reclamo sindical apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre, que estimaron en torno al 12 por ciento. (APFDigital)