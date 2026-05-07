El fin de semana llega con una agenda deportiva, cultural y solidaria

La ciudad vivirá tres jornadas con variadas propuestas vinculadas al deporte motor, la actividad física y las expresiones artísticas, convocando a residentes y visitantes en diferentes puntos de la ciudad. La agenda, que se desarrollará entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo, reafirma los atractivos locales e integra la participación comunitaria con fines solidarios.

La actividad comenzará en el Autódromo local, que será escenario de la tercera fecha del campeonato 2026 del TC Bonaerense junto a la Monomarca Citroën. La programación deportiva iniciará el viernes desde las 12 horas con entrenamientos comunitarios, mientras que el sábado y domingo las actividades largarán a las 9 h con pruebas, clasificaciones y finales bajo la modalidad Top Race. El circuito de 2.700 metros recibirá a pilotos de distintos puntos de la región en una instancia que será clave para el calendario anual.

Por otra parte, el domingo 10, desde las 8 h, se llevará a cabo la primera edición de "Lazos Run" con largada en el Mercado Munilla. Esta iniciativa deportiva combina competencia y recreación mediante recorridos de 5, 10 y 15 kilómetros, sumando además una caminata participativa y un circuito infantil. Lo recaudado en este evento será destinado a las instituciones Pelucas de Esperanza y Cascos Fríos Entre Ríos, organizaciones que brindan un acompañamiento fundamental a pacientes oncológicos.

También, ese mismo domingo a partir de las 15 h, en los Galpones del Puerto se realizará la cuarta edición del "Dance Day", un festival organizado en el marco del Día Internacional de la Danza. La propuesta contará con entrada libre y gratuita e incluirá presentaciones de numerosas academias y artistas locales. Durante la tarde, se recibirán donaciones voluntarias de alimentos no perecederos y pañales para prematuros, destinados al Hogar de Cristo y a la Asociación "Capullos".

Municipalidad de Gualeguaychú