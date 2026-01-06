Comenzaron las Colonias Municipales 2026 con más de 1400 colonos en distintos puntos de la ciudad

El Gobierno de Gualeguaychú dio inicio este martes a una nueva edición de las Colonias Municipales 2026, una política pública que promueve el acceso al juego, el aprendizaje y la integración durante el receso de verano. A lo largo de la jornada comenzaron, por la mañana, las Colonias de Educación, Deportes, Juventud y Accesibilidad, y por la tarde la Colonia destinada a personas adultas mayores.

En total, más de 1400 colonos participan desde el primer día de las distintas colonias municipales, que se desarrollan en espacios especialmente acondicionados y se extenderán hasta principios de febrero. Desde las primeras horas del día, los grupos fueron trasladados mediante el servicio de transporte gratuito dispuesto por el Municipio, garantizando el acceso desde distintos barrios de la ciudad.

La Colonia de Educación, destinada a niños de 3 a 5 años, inició sus actividades en el predio de la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiro. Durante esta primera jornada se desarrollaron actividades generales que incluyeron talleres de arte, propuestas en la pileta y actividades de educación física, orientadas a favorecer el juego, la socialización y el aprendizaje. En este espacio, personal de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) acompaña el desarrollo de las actividades, brindando contención y seguimiento a los participantes.

Por su parte, la Colonia de Deportes comenzó con actividades en dos puntos de realización: el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol” y el Balneario Municipal. La propuesta está dirigida a niños de 6 a 12 años y se organiza en dos grupos diferenciados según las edades, con actividades deportivas y recreativas adaptadas a cada etapa. Como cierre del primer día, los participantes recibieron la visita de los Reyes Magos, en una jornada cargada de alegría, sorpresa y celebración.

Asimismo, la Colonia de Juventud dio inicio en el predio de la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiro con una importante convocatoria de adolescentes de 13 a 18 años. En esta primera jornada participaron 95 jóvenes, con más de 120 inscriptos en total. Las actividades incluyeron juegos de presentación, dinámicas grupales orientadas a fortalecer el trabajo en equipo y el uso recreativo de la pileta, promoviendo la integración, el bienestar emocional y la construcción de vínculos. La propuesta se consolida como un espacio de contención y encuentro comunitario que año tras año suma mayor participación.

De manera transversal, la Colonia de Accesibilidad acompaña e integra a personas con discapacidad dentro de las distintas colonias municipales, garantizando la participación plena en las actividades recreativas, educativas y deportivas, con el acompañamiento de equipos especializados y una mirada inclusiva.

Durante la tarde, comenzará la Colonia de Adultos Mayores en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”, con propuestas orientadas al encuentro, la recreación y la participación social, en un espacio pensado para favorecer el bienestar y la integración.

Cabe destacar que el desarrollo de las Colonias Municipales 2026 se lleva adelante a partir de un trabajo articulado entre diversas áreas del Gobierno local. Además de las direcciones y áreas responsables de cada colonia, participan activamente la Subsecretaría de Salud y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria. Desde de Salud se brindan charlas sobre salud bucal, alimentación saludable y se cuenta con la presencia de promotores de salud que acompañan las actividades diarias. En tanto, desde Ambiente se abordan contenidos vinculados al consumo responsable —incluido el cuidado del agua—, así como la biodiversidad, su cuidado y conservación.

En todas las colonias municipales, el Gobierno local garantiza la alimentación diaria, que incluye desayuno y colación por la mañana y merienda en el turno tarde, además del traslado gratuito en colectivo. Cabe destacar que las inscripciones para participar de las Colonias Municipales 2026 ya se encuentran cerradas.

Durante la jornada de inicio, acompañaron el desarrollo de las actividades el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la asesora de Educación, Bertha Baldi; el responsable del Área de Accesibilidad e Inclusión, Marcelo Pighetti; y el concejal Raymundo Legaria, quienes recorrieron los distintos espacios y dialogaron con equipos de trabajo, destacando la importancia de sostener políticas públicas inclusivas que garanticen derechos, igualdad de oportunidades y acceso a propuestas recreativas para todas las edades.​

