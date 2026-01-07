 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PRE COSQUÍN

Gualeguaychú participa del Pre Cosquín 2026 con sus representantes locales

La delegación de la sede Gualeguaychú compite en Cosquín en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, instancia que reúne a los ganadores de sedes de todo el país y define quiénes llegarán al escenario mayor del festival.

7 Ene, 2026, 19:54 PM

La delegación de la sede Gualeguaychú se encuentra en la ciudad de Cosquín participando del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, instancia previa al Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde compiten los ganadores de las distintas sedes del país.

 

En este marco, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, destacó el valor del certamen y el nivel artístico de esta edición:

“La verdad que expectativas muchas, porque nos visitan desde Gualeguaychú, así que muy contentos en este Pre Cosquín, que empezó muy bien. Desde el principio, cuando comenzamos a gobernar, tenemos esta idea de ponerlo en valor y darle el lugar que verdaderamente necesita este pre certamen. Creemos que de aquí tiene que salir el recambio del nuevo folklore argentino”, expresó.

 

Además, remarcó la participación de nuevas generaciones y el interés creciente de jóvenes y niños por el folklore, señalando que “eso emociona y está muy bueno”.

 

Durante la mañana, la secretaria de Turismo de Cosquín, Verónica Baiz, acompañó al subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud de Gualeguaychú, Luis Castillo, y al concejal Juan Pablo Castillo en un recorrido en auto por distintos sectores de la ciudad. Durante el trayecto, la funcionaria fue relatando la historia de Cosquín y compartiendo detalles sobre las acciones que se vienen impulsando para recuperar y mejorar las zonas balnearias, a lo largo de los 14 kilómetros de río que atraviesan la ciudad, así como los planes proyectados a futuro.

 

Por la noche, los representantes de Gualeguaychú compiten en el certamen, que se desarrolla durante dos jornadas, este miércoles 7 y jueves 8 de enero, con inicio puntual a las 20 horas, siguiendo el orden establecido en la grilla oficial. Quienes logren superar esta instancia accederán a la final, prevista para dentro de aproximadamente una semana, y los ganadores tendrán la posibilidad de presentarse en el escenario mayor del festival, que se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero.

 

Orden de presentación – Miércoles 7 de enero

Según la pauta oficial del certamen, los representantes de la sede Gualeguaychú se presentarán en el siguiente orden:

APERTURA

Academia Atahualpa Yupanqui – Prof. Ivana

CONJUNTO DE BAILE FOLKLÓRICO

Ballet Martín Fierro

SEDE: Añatuya – Santiago del Estero

SOLISTA MALAMBO MASCULINO

Gonzalo Gabriel Luna

SEDE: Pellegrini – Buenos Aires

 

SOLISTA MALAMBO MASCULINO

Rodrigo Tomás Bogado

SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos

SOLISTA MALAMBO MASCULINO

Matías Pedrosa

SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires

SOLISTA VOCAL

María Florencia Straub

SEDE: El Tío – Córdoba

DÚO VOCAL

Nuestra Tierra

SEDE: Las Breñas – Chaco

CANCIÓN INÉDITA

“Zamba de una despedida” – Autor: Rafael Cirillano

SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

López – Castillo

SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Cano – Segobia

SEDE: Añatuya – Santiago del Estero

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Labataglia – Arévalo

SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires

CANCIÓN INÉDITA

“Urpilita milenaria” – Autor: Fernando Carabajal

SEDE: Las Breñas – Chaco

SOLISTA VOCAL

Thiago Celis

SEDE: Pellegrini – Buenos Aires

 

DÚO VOCAL

Archaina – Cabeza

SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos

SOLISTA INSTRUMENTAL

Pablo Maldonado

SEDE: Añatuya – Santiago del Estero

CONJUNTO DE BAILE FOLKLÓRICO

Entremujeres

SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Deni – Santos

SEDE: Pellegrini – Buenos Aires

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Acosta – Coronel

SEDE: Las Breñas – Chaco

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Nuñez – Artaza

SEDE: El Tío – Córdoba

 

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Gutiérrez – Jaime

SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos

SOLISTA VOCAL

Leslie Lucía Roldán

SEDE: Añatuya – Santiago del Estero

SOLISTA VOCAL

Armando Daniel Cantos Vedia

SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa

CANCIÓN INÉDITA

“Ranquel” – Autora: Paola Schwinst

SEDE: Pellegrini – Buenos Aires

INTERVALO

Academia Atahualpa Yupanqui – Prof. Ivana

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

López – Castillo

SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Cano – Segobia

SEDE: Añatuya – Santiago del Estero

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Labataglia – Arévalo

SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires

 

CONJUNTO DE BAILE FOLKLÓRICO

La Gauchada

SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos

DÚO VOCAL

María Jesús Guzmán y Laura Guadalupe Peralta

SEDE: El Tío – Córdoba

SOLISTA VOCAL

Lucas Fabricio Gelman

SEDE: Las Breñas – Chaco

 

SOLISTA INSTRUMENTAL

Franco Pezzelato

SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos

SOLISTA MALAMBO MASCULINO

Enzo Fernández

SEDE: Añatuya – Santiago del Estero

SOLISTA MALAMBO MASCULINO

José María Palacio

SEDE: El Tío – Córdoba

SOLISTA MALAMBO MASCULINO

Juan Pablo Bustos

SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa

SOLISTA MALAMBO MASCULINO

Cristian Vargas

SEDE: Las Breñas – Chaco

SOLISTA INSTRUMENTAL

Franco Sebastián Ceballos

SEDE: El Tío – Córdoba

DÚO VOCAL

Dúo López – Barroca

SEDE: Añatuya – Santiago del Estero

SOLISTA INSTRUMENTAL

Ignacio Puyol

SEDE: Las Breñas – Chaco

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Deni – Santos

SEDE: Pellegrini – Buenos Aires

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Acosta – Coronel

SEDE: Las Breñas – Chaco

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Nuñez – Artaza

SEDE: El Tío – Córdoba

 

PAREJA DE BAILE TRADICIONAL

Gutiérrez – Jaime

SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos

CANCIÓN INÉDITA

“Amar y estar lejos” – Autores: Rubén Taborda / Emanuel Kluczkiewicz

SEDE: El Tío – Córdoba

DÚO VOCAL

Dúo de a Dos

SEDE: Pellegrini – Buenos Aires

 

SOLISTA VOCAL

Ignacio Sartori Cabrera

SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos

SOLISTA VOCAL

Rosana Sado

SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires

 

El Certamen Pre Cosquín 2026 puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Festival, ingresando a https://www.youtube.com/@aquicosquin2150 y seleccionando las transmisiones en vivo correspondientes a cada jornada.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

PRE COSQUÍN

