Gualeguaychú participa del Pre Cosquín 2026 con sus representantes locales

La delegación de la sede Gualeguaychú se encuentra en la ciudad de Cosquín participando del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, instancia previa al Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde compiten los ganadores de las distintas sedes del país.
En este marco, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, destacó el valor del certamen y el nivel artístico de esta edición:
“La verdad que expectativas muchas, porque nos visitan desde Gualeguaychú, así que muy contentos en este Pre Cosquín, que empezó muy bien. Desde el principio, cuando comenzamos a gobernar, tenemos esta idea de ponerlo en valor y darle el lugar que verdaderamente necesita este pre certamen. Creemos que de aquí tiene que salir el recambio del nuevo folklore argentino”, expresó.
Además, remarcó la participación de nuevas generaciones y el interés creciente de jóvenes y niños por el folklore, señalando que “eso emociona y está muy bueno”.
Durante la mañana, la secretaria de Turismo de Cosquín, Verónica Baiz, acompañó al subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud de Gualeguaychú, Luis Castillo, y al concejal Juan Pablo Castillo en un recorrido en auto por distintos sectores de la ciudad. Durante el trayecto, la funcionaria fue relatando la historia de Cosquín y compartiendo detalles sobre las acciones que se vienen impulsando para recuperar y mejorar las zonas balnearias, a lo largo de los 14 kilómetros de río que atraviesan la ciudad, así como los planes proyectados a futuro.
Por la noche, los representantes de Gualeguaychú compiten en el certamen, que se desarrolla durante dos jornadas, este miércoles 7 y jueves 8 de enero, con inicio puntual a las 20 horas, siguiendo el orden establecido en la grilla oficial. Quienes logren superar esta instancia accederán a la final, prevista para dentro de aproximadamente una semana, y los ganadores tendrán la posibilidad de presentarse en el escenario mayor del festival, que se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero.
Orden de presentación – Miércoles 7 de enero
Según la pauta oficial del certamen, los representantes de la sede Gualeguaychú se presentarán en el siguiente orden:
APERTURA
Academia Atahualpa Yupanqui – Prof. Ivana
CONJUNTO DE BAILE FOLKLÓRICO
Ballet Martín Fierro
SEDE: Añatuya – Santiago del Estero
SOLISTA MALAMBO MASCULINO
Gonzalo Gabriel Luna
SEDE: Pellegrini – Buenos Aires
SOLISTA MALAMBO MASCULINO
Rodrigo Tomás Bogado
SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos
SOLISTA MALAMBO MASCULINO
Matías Pedrosa
SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires
SOLISTA VOCAL
María Florencia Straub
SEDE: El Tío – Córdoba
DÚO VOCAL
Nuestra Tierra
SEDE: Las Breñas – Chaco
CANCIÓN INÉDITA
“Zamba de una despedida” – Autor: Rafael Cirillano
SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
López – Castillo
SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Cano – Segobia
SEDE: Añatuya – Santiago del Estero
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Labataglia – Arévalo
SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires
CANCIÓN INÉDITA
“Urpilita milenaria” – Autor: Fernando Carabajal
SEDE: Las Breñas – Chaco
SOLISTA VOCAL
Thiago Celis
SEDE: Pellegrini – Buenos Aires
DÚO VOCAL
Archaina – Cabeza
SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos
SOLISTA INSTRUMENTAL
Pablo Maldonado
SEDE: Añatuya – Santiago del Estero
CONJUNTO DE BAILE FOLKLÓRICO
Entremujeres
SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Deni – Santos
SEDE: Pellegrini – Buenos Aires
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Acosta – Coronel
SEDE: Las Breñas – Chaco
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Nuñez – Artaza
SEDE: El Tío – Córdoba
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Gutiérrez – Jaime
SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos
SOLISTA VOCAL
Leslie Lucía Roldán
SEDE: Añatuya – Santiago del Estero
SOLISTA VOCAL
Armando Daniel Cantos Vedia
SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa
CANCIÓN INÉDITA
“Ranquel” – Autora: Paola Schwinst
SEDE: Pellegrini – Buenos Aires
INTERVALO
Academia Atahualpa Yupanqui – Prof. Ivana
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
López – Castillo
SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Cano – Segobia
SEDE: Añatuya – Santiago del Estero
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Labataglia – Arévalo
SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires
CONJUNTO DE BAILE FOLKLÓRICO
La Gauchada
SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos
DÚO VOCAL
María Jesús Guzmán y Laura Guadalupe Peralta
SEDE: El Tío – Córdoba
SOLISTA VOCAL
Lucas Fabricio Gelman
SEDE: Las Breñas – Chaco
SOLISTA INSTRUMENTAL
Franco Pezzelato
SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos
SOLISTA MALAMBO MASCULINO
Enzo Fernández
SEDE: Añatuya – Santiago del Estero
SOLISTA MALAMBO MASCULINO
José María Palacio
SEDE: El Tío – Córdoba
SOLISTA MALAMBO MASCULINO
Juan Pablo Bustos
SEDE: Ingeniero Luiggi – La Pampa
SOLISTA MALAMBO MASCULINO
Cristian Vargas
SEDE: Las Breñas – Chaco
SOLISTA INSTRUMENTAL
Franco Sebastián Ceballos
SEDE: El Tío – Córdoba
DÚO VOCAL
Dúo López – Barroca
SEDE: Añatuya – Santiago del Estero
SOLISTA INSTRUMENTAL
Ignacio Puyol
SEDE: Las Breñas – Chaco
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Deni – Santos
SEDE: Pellegrini – Buenos Aires
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Acosta – Coronel
SEDE: Las Breñas – Chaco
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Nuñez – Artaza
SEDE: El Tío – Córdoba
PAREJA DE BAILE TRADICIONAL
Gutiérrez – Jaime
SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos
CANCIÓN INÉDITA
“Amar y estar lejos” – Autores: Rubén Taborda / Emanuel Kluczkiewicz
SEDE: El Tío – Córdoba
DÚO VOCAL
Dúo de a Dos
SEDE: Pellegrini – Buenos Aires
SOLISTA VOCAL
Ignacio Sartori Cabrera
SEDE: Gualeguaychú – Entre Ríos
SOLISTA VOCAL
Rosana Sado
SEDE: Mar Chiquita – Buenos Aires
El Certamen Pre Cosquín 2026 puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Festival, ingresando a https://www.youtube.com/@aquicosquin2150 y seleccionando las transmisiones en vivo correspondientes a cada jornada.
Municipalidad de Gualeguaychú