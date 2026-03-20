Los Bomberos actuaron por incendios de viviendas y terrenos

13:26 Incendio de terreno

Se declara incendio de terreno en Boulevard de María y Teresa Margalot.

Responde el móvil 26.

14:10 Incendio de vivienda

Se declara incendio de vivienda en calles Gervasio Méndez y Los Aromos, barrio 348.

Responde el móvil 35.

14:59 Incendio de terreno

Afectación de pasto y maleza en banquina de Boulevard de María, con una extensión aproximada de 30 x 8 metros.

15:10 Incendio de vivienda

Al arribo, se trataba de incendio en el artefacto cocina ya sofocado.

Daños en instalación eléctrica y cortina de puerta.

23:22 Incendio de campo

Se declara incendio de campo en Teresa Margalot y Ara San Juan.

Responde el móvil 29.