Los Bomberos actuaron por incendios de viviendas y terrenos

13:26 Incendio de terreno
Se declara incendio de terreno en Boulevard de María y Teresa Margalot.
Responde el móvil 26.
14:10 Incendio de vivienda
Se declara incendio de vivienda en calles Gervasio Méndez y Los Aromos, barrio 348.
Responde el móvil 35.
14:59 Incendio de terreno
Afectación de pasto y maleza en banquina de Boulevard de María, con una extensión aproximada de 30 x 8 metros.
15:10 Incendio de vivienda
Al arribo, se trataba de incendio en el artefacto cocina ya sofocado.
Daños en instalación eléctrica y cortina de puerta.
23:22 Incendio de campo
Se declara incendio de campo en Teresa Margalot y Ara San Juan.
Responde el móvil 29.