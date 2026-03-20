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Guale BOMBEROS

Los Bomberos actuaron por incendios de viviendas y terrenos

Aquí el informe de las salidas de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú durante este jueves.

20 Mar, 2026, 08:19 AM

13:26 Incendio de terreno

Se declara incendio de terreno en Boulevard de María y Teresa Margalot.

Responde el móvil 26.

 

14:10 Incendio de vivienda

Se declara incendio de vivienda en calles Gervasio Méndez y Los Aromos, barrio 348.

Responde el móvil 35.

 

14:59 Incendio de terreno

Afectación de pasto y maleza en banquina de Boulevard de María, con una extensión aproximada de 30 x 8 metros.

 

15:10 Incendio de vivienda

Al arribo, se trataba de incendio en el artefacto cocina ya sofocado.

Daños en instalación eléctrica y cortina de puerta.

 

23:22 Incendio de campo

Se declara incendio de campo en Teresa Margalot y Ara San Juan.

Responde el móvil 29.

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